Regal caigut del cel: Un davanter 'top' s'ofereix a la Reial Societat

L'estiu avança sense fitxatges a Donostia i la paciència comença a escassejar entre els seguidors de la Real Sociedad. L'equip de Sergio Francisco, que va tancar una temporada irregular en atac, necessita gol. El balanç del curs anterior va deixar molts dubtes a la zona ofensiva, i mentre es parlava de reforços per a la defensa i el mig del camp, l'àrea rival seguia òrfena de noms. Fins ara.

Enmig de la letargia del mercat, una oportunitat inesperada podria canviar el panorama. Segons ha informat Matteo Moretto, un davanter contrastat del futbol anglès ha estat ofert al club txuri-urdin. I no és un qualsevol: es tracta de Dominic Calvert-Lewin, un ariet amb més de 270 partits a la Premier League, que acaba de finalitzar contracte amb l'Everton.

Un golejador d'alçada amb experiència internacional

Calvert-Lewin no és una promesa, sinó una realitat forjada en una de les lligues més exigents del món. Amb 71 gols i 22 assistències en 273 partits amb l'Everton, el davanter de 28 anys es va guanyar el respecte de l'afició toffee durant gairebé una dècada. La seva millor temporada va arribar el 2020/2021, quan va signar 21 dianes que li van valer per debutar amb la selecció absoluta d'Anglaterra, on va anotar 4 gols.

Amb 1,87 metres d'alçada, la seva gran virtut és el joc aeri. Domina els duels per dalt gràcies al seu físic privilegiat i a un excel·lent temps de salt. És aquest perfil de davanter que falta ara mateix a la Real Sociedad, un club amb talent però sense aquesta figura que imposi respecte a l'àrea. A més, la seva condició d'agent lliure el converteix en una opció molt valuosa en un mercat dominat per la inflació i els moviments limitats.

Un rendiment marcat per les lesions, però amb molt per oferir

Tot i la seva trajectòria sòlida, l'atacant anglès arriba al mercat amb alguns interrogants. En les dues últimes temporades ha perdut protagonisme a Goodison Park, tant per decisions tècniques com per problemes físics. De fet, la temporada passada només va poder disputar 26 partits i va marcar 3 gols, un rendiment per sota del seu nivell habitual. Tanmateix, el seu talent està fora de dubte i als seus 28 anys encara té marge per aportar molt.

La seva sortida de l'Everton, club al qual va arribar el 2016 des del Sheffield United per 1,8 milions d'euros, marca la fi d'una etapa, però també l'inici de noves possibilitats. El valor de mercat actual del jugador és de 16 milions d'euros, però en estar lliure de contracte, qualsevol club que aposti per ell podria fer-se amb els seus serveis sense cost de traspàs.

La idiosincràsia forjada amb Imanol Alguacil, que, a priori, prolongarà Sergio Francisco, es caracteritza pel joc combinatiu, les arribades per bandes i la mobilitat ofensiva. En aquest context, la presència d'un davanter com Calvert-Lewin oferiria quelcom diferent: referència, rematada, gol directe. Podria adaptar-se bé a les centrades de Kubo, Barrenetxea o Tierney, i ser aquest recurs que no necessita gaires tocs per fer mal

Això sí, caldria una feina específica per adaptar el seu estil a LaLiga, on el ritme és diferent del de la Premier. A més, el seu historial físic obliga a planificar amb cautela i assegurar un fons d'armari ofensiu que no depengui únicament d'ell