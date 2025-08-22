Zaragoza, Málaga y Valladolid quieren a un ex del Mirandés

El mercado de fichajes en LaLiga Hypermotion entra en su recta decisiva y varios equipos buscan dar el golpe final para reforzarse. El Real Zaragoza, el Málaga y el Real Valladolid han puesto sus ojos en el mismo futbolista, según Ángel García. Se trata de Mathis Lachuer, mediocentro francés de 24 años que brilló en el Mirandés y que continúa sin equipo tras finalizar contrato en junio.

Lachuer llegó al Mirandés en 2023 procedente del Amiens francés y, bajo las órdenes de Alessio Lisci, fue pieza fundamental en el centro del campo. La pasada campaña disputó 43 partidos oficiales entre liga y playoff, siendo titular en 37 de ellos y aportando dos goles y dos asistencias. Su capacidad para organizar el juego, unida a su envergadura de 1,85, lo convirtieron en un futbolista muy valorado en Segunda División.

El jugador, que incluso llegó a disputar la final del playoff de ascenso frente al Real Oviedo, prefirió esperar este verano la llamada de un club de Primera. Sin embargo, con el mercado a punto de cerrarse, todavía no ha recibido la propuesta deseada y ha decidido abrirse a las opciones de la categoría de plata.

| CD Mirandés

Zaragoza, Málaga y Valladolid, tras sus pasos

El periodista Ángel García de Cazurreando adelantó que Zaragoza, Málaga y Valladolid están pujando por Mathis Lachuer. En los tres casos, el interés viene de semanas atrás, pero se ha intensificado en estos días de mercado. Los aragoneses ya intentaron acercarse a él a comienzos del verano, aunque la respuesta fue negativa por el deseo del jugador de esperar a Primera. Ahora, Txema Indias ha reactivado la vía y considera que su perfil encajaría como complemento a los hombres de Gabi Fernández.

El Málaga también busca un mediocentro y valora seriamente su llegada, aunque la prioridad de la entidad boquerón es cerrar cuanto antes la cesión de Unai Vencedor, del Athletic Club. En paralelo, el Real Valladolid juega la baza de la amistad de Lachuer con Pablo Tomeo, excompañero en Anduva, para convencerlo de vestir de blanquivioleta.

Competencia desde Francia y un futuro por decidir

Mientras trabaja con un preparador físico en Amiens, su localidad natal, Lachuer aguarda el desenlace. En Francia también existen clubes interesados en su contratación, lo que complica todavía más las opciones de los equipos españoles. Según el diario Sport, varios conjuntos galos han tanteado su fichaje, aprovechando que está libre y puede firmar incluso después del cierre oficial del mercado.

A pesar de esa competencia, su entorno transmite que la prioridad sigue siendo España, donde ha mostrado un gran rendimiento en los dos últimos años. El jugador confía en que su futuro se resuelva antes del 1 de septiembre, aunque al estar libre no tendría límite de tiempo para firmar.

Un perfil de calidad para LaLiga Hypermotion

Mathis Lachuer no es un pivote clásico. Zurdo, con buena salida de balón y capacidad para cubrir metros en la medular, ofrece un perfil dinámico y moderno. En el Mirandés se adaptó a diferentes esquemas, siendo clave tanto en un doble pivote como en un centro del campo con tres hombres. Esa polivalencia es uno de sus grandes atractivos para Zaragoza, Málaga y Valladolid.

El desenlace de esta puja a tres bandas se conocerá en cuestión de días. Lo que está claro es que Lachuer se ha convertido en uno de los nombres más deseados de este final de mercado en LaLiga Hypermotion.