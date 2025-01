Zaragoza, Granada i Eibar volen un futbolista de la UD Las Palmas

La lluita per l'ascens a LaLiga Hypermotion s'ha convertit en un autèntic desafiament per als equips que la disputen. Tant Granada, com Real Zaragoza i Eibar, aspiren a reforçar-se en aquest mercat d'hivern per fer un salt de qualitat que els permeti encarar la segona volta amb més garanties d'aconseguir l'objectiu de tornar a LaLiga EA Sports. Segons ha informat Estadio Deportivo, un dels noms que ha aparegut a l'agenda d'aquests tres clubs és el de Pejiño (Francisco Jesús Crespo García), futbolista de la UD Las Palmas que, als seus 28 anys, amb prou feines està gaudint de minuts a Primera Divisió.

Pejiño va arribar a l'entitat grancanària a l'estiu de 2020, procedent del Sevilla Atlético. L'atacant, nascut a Barbate (Cadis), ha compaginat actuacions a Segona Divisió B, Segona i ara a Primera, sense haver assolit mai un protagonisme estable. La seva major participació es va produir durant la temporada 2022/2023, quan Las Palmas militava a LaLiga Hypermotion i lluitava per ascendir. Llavors, Pejiño va signar el seu millor registre golejador amb set gols, convertint-se en una de les peces més destacades de l'equip.

En la present temporada, en canvi, la seva aportació és gairebé testimonial. Ha jugat un sol partit com a titular (a la Copa del Rei, 58 minuts) i a LaLiga EA Sports únicament va disputar 15 minuts contra el Real Betis. D'aquí que aparegui al radar de diversos conjunts de Segona a la recerca d'un extrem esquerre amb experiència. La UD Las Palmas, on actualment Pejiño té contracte fins al juny de 2026, no posaria traves a la seva sortida, conscient que el jugador amb prou feines entra en els plans dels seus entrenadors. A més, el club canari podria necessitar alliberar massa salarial per realitzar algun fitxatge en aquest mercat d'hivern.

Pejiño s'ho pensa

El Granada, setè classificat amb 33 punts, va executar un mes de desembre positiu, amb tres victòries (una d'elles a Copa del Rei) i només una derrota en lliga davant el Real Oviedo, rival directe que està per sobre en la classificació amb 35 punts. Per apuntalar el seu atac, el tècnic Fran Escribá veu a Pejiño com una bona alternativa per a l'extrem esquerre. Mentrestant, el Real Zaragoza (desè amb 29 punts) necessita un plus en la faceta ofensiva per enganxar-se definitivament a la part alta. I per últim, l'Eibar (tretzè amb 28 punts) també està en la pugna, conscient que la segona volta pot suposar un abans i un després si aconsegueix reforços de qualitat.

Segons apunta el periodista Ángel García, a la llista de pretendents de l'extrem gadità s'ha sumat recentment l'interès del Granada, que a més tasta altres noms com el de Nico Serrano. El jugador de Barbate valora la seva situació, sabent que a la UD Las Palmas no compta amb la continuïtat desitjada i que afrontar un nou repte a Segona Divisió li permetria recuperar sensacions. Sigui quin sigui el club que se l'emporti, Pejiño es perfila com una de les opcions més atractives per a aquells que busquin un desbordament extra a la banda i aquest «punch» golejador que tot equip desitja a mitja temporada.