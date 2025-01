Un futbolista rebutja 42 milions d'euros perquè vol anar al Barça a cost 0

La situació de Marcus Rashford al Manchester United no podria ser més tensa. Als seus 27 anys, el davanter travessa un moment complicat a Old Trafford, on no està comptant per al tècnic Ruben Amorim malgrat ser un dels millors pagats de la Premier League. Aquesta desconnexió amb l'entrenador ha portat a que tot apunti cap a un canvi d'aires al mercat d'hivern o, com a molt, a l'estiu. Segons informacions recollides de diferents mitjans anglesos, l'atacant hauria pres la decisió de tancar aquesta etapa a Old Trafford de manera definitiva.

No es tracta només d'un desig personal. En una recent entrevista amb el periodista Henry Winter, Rashford va confessar que es veu “preparat per a un nou repte” i es va referir amb to de comiat al club que ha estat casa seva durant tants anys: “Quan me'n vagi, no hi haurà ressentiment. No hi haurà cap comentari negatiu per part meva sobre el Manchester United. Així soc com a persona”.

Unes paraules que evidencien el punt de no retorn en la seva relació amb els ‘Red Devils’. En aquest context, sorprèn que l'atacant hagi rebutjat fins a tres ofertes properes als 42 milions d'euros a l'any provinents del futbol àrab. La raó? El futbolista entén que amb 27 anys —complirà 28 a l'octubre— encara té recorregut suficient per seguir competint a l'elit europea i no vol reduir el seu nivell enfrontant-se a rivals d'una lliga de menor prestigi internacional.

L'opció de fitxar pel Barça

D'acord amb portals com ‘TalkSport’ i ‘Daily Mail’, a la llista de desitjos de Rashford figuren diversos destins, però el que més el sedueix és el FC Barcelona, malgrat totes les dificultats econòmiques que arrossega el club blaugrana. El davanter sap que la seva fitxa actual, de les més altes a la Premier League, suposa un obstacle seriós per encaixar en l'estricte límit salarial del Camp Nou. No obstant això, la seva intenció és clara: rebaixar les seves pretensions, un escenari que sedueix a Laporta i a la direcció esportiva culé, sempre atents a oportunitats de mercat d'aquest tipus.

El que es maneja a dia d'avui és que el jugador volgués aguantar a Manchester fins al final de la temporada 2024/25 per marxar lliure, és a dir, a cost zero, presumiblement rumb a un gegant d'Europa. Tantes ganes tenen a Old Trafford de desfer-se d'ell que fins i tot alguns mitjans ja han asseverat que estan disposats a donar-li la carta de llibertat. El Barça, que històricament ha tret molt partit dels fitxatges a cost zero (recordem casos com Memphis Depay o Andreas Christensen), considera l'arribada de Rashford com una “operació estratègica” sempre que es puguin alleugerir els salaris més alts de la plantilla.

Altres possibles destins i plans del United

Mentrestant, altres destins han emergit en forma de rumors. Es parla de Turquia i, fins i tot, d'un intercanvi amb el Nàpols que implicaria a Victor Osimhen. Però el cert és que, segons les fonts britàniques, Rashford hauria descartat a última hora marxar a lligues menys competitives per por de perdre la seva condició de jugador de referència a la selecció anglesa.

Per la seva banda, el Manchester United, conscient de la voluntat del jugador, ha sondejat la possibilitat de negociar la seva sortida per alguna xifra abans que surti gratis. No obstant això, Rashford ha estat taxatiu: si no es materialitza un traspàs que el sedueixi, podria optar per esgotar el seu contracte i finalitzar el seu vincle sense cost de traspàs. Sota aquesta premissa, l'oferta més temptadora que valora el seu entorn és la del FC Barcelona, el somni del qual passa per incorporar un atacant amb la seva potència, versatilitat i experiència, i que arribaria a cost zero, podent ajustar-se a les complicades finances blaugranes.