Ni Lamine Yamal ni Dani Olmo: El jugador del Barça que serà pare

En un FC Barcelona ple de noms fulgurants i joves promeses, la figura d'Iñaki Peña s'ha convertit en una de les grans revelacions de la temporada 2024-25. El porter alacantí, de 25 anys, s'ha fet un lloc a la porteria del conjunt blaugrana en un any que quedarà marcat no només per la seva inesperada titularitat després de la lesió de Marc-André ter Stegen, sinó també per un motiu més personal i emocionant: serà pare en els pròxims mesos.

La notícia va agafar per sorpresa bona part de l'afició. Acostumats a l'alta exposició mediàtica de jugadors com Lamine Yamal o Fermín, molts desconeixien la vessant més íntima d'Iñaki Peña. Lluny de compartir cada instant a les xarxes socials, la seva vida sentimental amb Claudia havia passat força desapercebuda. No obstant això, ella mateixa es va encarregar d'anunciar l'arribada del seu primer fill a través d'un emotiu vídeo en què apareixen diversos retalls de la parella gaudint de moments junts. Un d'ells mostrava, fugaçment, a Claudia revelant el test d'embaràs, i un altre, com a colofó final, on es confirma la notícia amb una tendra instantània d'ella lluint una incipient panxa.

A nivell esportiu, el d'Iñaki Peña el 2024 ha estat tan sorprenent com inspirador. Després d'una temporada anterior cedit —i amb un pas destacat pel Galatasaray—, el porter va tornar a la disciplina blaugrana amb l'expectativa de competir molt poc al llarg de l'any. La fatídica lesió de Ter Stegen va brindar l'oportunitat al jove de guanyar-se la confiança de Hansi Flick i assentar-se com a titular. I així va ocórrer.

Una bona notícia per al Barça, al capdavall

Les estadístiques parlen per si soles: 19 partits disputats entre LaLiga i la UEFA Champions League, amb 22 gols encaixats i 6 vegades amb la porteria a zero, en un total de 1.665 minuts. I és que, tot i que no es comptava amb ell a principis de curs, el seu rendiment ha estat notable, oferint seguretat sota pals i demostrant que la pedrera blaugrana també produeix talent a la rereguarda.

Ara, mentre el Barça s'esforça per gestionar les dificultats extraesportives —com la situació de Dani Olmo i Pau Víctor— i al mateix temps es planteja el seu futur amb optimisme gràcies a la irrupció de Lamine Yamal, la notícia de la paternitat d'Iñaki Peña posa el focus en quelcom molt més humà. El meta, caracteritzat per la seva humilitat i discreció, s'enfronta a un repte doblement il·lusionant: mantenir el seu gran rendiment a la porteria i preparar-se per a l'arribada del nou membre de la família.

Les xarxes socials s'han omplert de felicitacions per a la parella, que ha decidit compartir la seva alegria amb els aficionats culers. El destí d'Iñaki Peña sembla vincular-se, almenys per ara, amb el del Barça, on té contracte fins al 2026. Mentre ell continua lluitant per un lloc de rellevància a l'onze titular, els seguidors ja s'imaginen un futur en què el petit o la petita Peña-Casado (o Fernández, encara no es confirma l'ordre dels cognoms) aparegui corrent pel Camp Nou. El 2024 serà, sens dubte, un any per al record tant en l'àmbit personal com en el professional per a un porter que no estava en les travesses i s'ha guanyat el respecte de tothom, dins i fora del terreny de joc.