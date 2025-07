Eder Sarabia vol un davanter búlgar per a l’Elx

El Martínez Valero torna a vestir-se de gala aquesta pretemporada després del desitjat retorn de l'Elche a Primera Divisió. La directiva franjiverda afronta un mercat de fitxatges crucial en què cada moviment pot marcar la diferència en l'objectiu de consolidar-se a LaLiga. Eder Sarabia i la direcció esportiva busquen talent diferencial per a una plantilla que ha patit baixes sensibles i necessita reinventar-se, especialment en la parcel·la ofensiva.

La irrupció de Filip Krastev no ha passat desapercebuda entre els directors esportius del futbol europeu. Amb només 23 anys, l'extrem búlgar va ser una de les grans revelacions de la darrera temporada al PEC Zwolle, on va signar sis gols i tantes assistències en 32 partits oficials. La seva capacitat per trencar línies, arribar a l'àrea rival i la seva visió de joc l'han convertit en el jugador més cobejat del seu club, que pertany a l'estructura del City Group.

La situació contractual de Krastev, lligat fins al 2027 al Lommel SK, facilita que aquest estiu sigui el moment clau per fer el salt definitiu a una de les grans lligues. L'Elche, que ja ha tancat les incorporacions de Germán Valera, Alejandro Iturbe i Leo Petrot, se suma a una subhasta que no serà gens senzilla, segons ha informat MARCA. Krastev és un perfil diferent del que tenia la plantilla: pot partir des de la banda esquerra, però el seu hàbitat natural és a la mitjapunta, on explota el seu xut i creativitat.

Un mercat de fitxatges amb competència: Girona, Itàlia i l'oportunitat per a l'Elche

El futur de Krastev s'ha convertit en una de les històries més seguides de l'estiu. El Girona, que va estar a punt d'endur-se'l fa uns mesos gràcies a la seva vinculació amb el City Group, segueix atent als moviments. Tanmateix, l'aparició de l'Elche ha canviat l'escenari. El club il·licità està disposat a garantir-li un rol protagonista, quelcom clau per seduir el futbolista, que també ha estat relacionat amb el Sassuolo, el Genoa i diversos equips de l'Eredivisie.

El director esportiu de l'Elche, José Antonio Contreras, confia a convèncer el búlgar amb un projecte ambiciós i minuts de qualitat a LaLiga. Des de l'entorn del jugador, el missatge és clar: la prioritat és aterrar en una de les cinc grans lligues i el campionat espanyol està ben posicionat. L'operació no serà senzilla per la competència internacional i el valor de mercat de l'atacant, que ronda els quatre milions d'euros, però el club franjiverd es mostra decidit a competir fins al final.

Eder Sarabia busca velocitat, desequilibri i capacitat d'associació als últims metres, un perfil que Krastev ha demostrat durant el seu pas pels Països Baixos. El búlgar va ser escollit millor jugador del PEC Zwolle i va protagonitzar exhibicions com la signada davant el PSV, on va sumar dos gols i una assistència en un sol partit. A més de la seva qualitat ofensiva, destaca per la seva personalitat i maduresa tàctica tot i la seva joventut, qualitats que el tècnic basc considera fonamentals per al salt a LaLiga.