Saragossa i Albacete volen un futbolista del València

per Iker Silvosa

El mercat d'hivern entra en els seus últims dies i a Mestalla podrien concretar-se nous moviments. El tècnic, Carlos Corberán, ja ha deixat clar que no compta amb un determinat davanter, qui s'ha entrenat al marge dels seus companys les últimes sessions. Aquesta situació ha generat expectació en diversos equips de Segona divisió, necessitats d'un reforç golejador de garanties.

Aquest futbolista és Dani Gómez, cedit pel Levante al València, on porta setmanes sent relegat a un paper secundari. En començar la temporada, semblava que gaudiria d'oportunitats sota la tutela de Rubén Baraja, el seu exentrenador al Tenerife, però la realitat ha estat molt diferent. Amb prou feines ha disputat 14 partits de Lliga, marcant dos gols, amb un gol addicional a la Copa, xifres insuficients per a un jugador que busca rellançar la seva carrera.

| VCF

La directiva del València desitja interrompre la cessió amb el Levante, de manera que l'atacant pugui sortir a un altre club. No obstant això, la postura de l'entitat granota no facilita les coses, ja que prefereixen desvincular-se definitivament amb un traspàs a canvi de 600.000 euros. Amb la data límit amenaçant, totes les parts han de trobar una solució urgent si es vol consumar el canvi d'aires.

El Levante ho complica tot

El Real Zaragoza és, fins al moment, el club millor posicionat per fer-se amb els serveis del davanter madrileny. Diversos mitjans propers al conjunt aragonès afirmen que el jugador ja ha estat convençut pel projecte que encapçala Miguel Ángel Ramírez. Queda pendent l'acord econòmic entre el Levante i el València, que, segons assenyalen diversos mitjans, es va encallar en les últimes hores per discrepàncies en la compensació que el conjunt blanc-i-negre ha d'abonar.

En el cas de l'Albacete, tot sembla més aviat un rumor que, de moment, no ha anat a més. Amb la sortida de diversos jugadors ofensius, l'equip d'Alberto González podria buscar un '9' que reforci la seva capacitat golejadora en la segona volta de la competició. Malgrat això, l'operació no es presenta senzilla, ja que no compta amb el mateix avantatge que el Zaragoza pel que fa a proximitat amb el futbolista.

L'atacant, format a la pedrera del Real Madrid i que va passar per les files del Tenerife, Espanyol i Levante, acumula ja 84 partits i 8 gols a Primera, més 72 partits i 14 dianes a Segona. La seva experiència, malgrat la seva joventut, ha despertat l'interès d'altres conjunts estrangers (tant de la MLS com de lligues europees). Tot i així, tot indica que la seva prioritat seria tornar a la Lliga Hypermotion a la recerca de minuts i continuïtat.