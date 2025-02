Després d'Antony, el Betis vol un altre jugador del Manchester United

per Iker Silvosa

El Real Betis segueix molt actiu en aquest mercat d'hivern, disposat a reforçar la seva plantilla amb futbolistes de nivell contrastat. L'arribada de l'Antony ha generat una enorme expectació a Heliòpolis, ja que el desig de Pellegrini era comptar amb un jugador desequilibrant per banda. Aquest assoliment s'ha vist facilitat gràcies a les bones relacions que el club manté amb l'entitat d'Old Trafford.

Ara, els bètics volen repetir la jugada i han posat les seves mires en Tyrell Malacia, un lateral esquerre que travessa un moment difícil al Manchester United, segons ha informat El Nacional. El jugador neerlandès no entra en els plans del nou tècnic, Rubén Amorim, i ha quedat relegat a un paper testimonial des de la destitució d'Erik Ten Hag. Les seves estadístiques aquesta temporada reflecteixen els seus escassos minuts: amb prou feines ha disputat nou partits oficials, acumulant 360 minuts entre Premier League, UEFA Europa League, FA Cup i EFL Trophy.

| Manchester United

La carrera de Malacia a Old Trafford s'ha vist interrompuda per l'aparició d'altres futbolistes capaços d'ocupar el carril esquerre. El fitxatge imminent de Patrick Dorgu, procedent del Lecce, acaba d'enfonsar més les seves opcions de ser important. Per a l'exjugador del Feyenoord, la perspectiva de seguir sense continuïtat l'ha portat a valorar una sortida immediata, sense descartar una cessió o un traspàs definitiu.

Relleus al lateral esquerre

El Betis, conscient dels problemes que han sorgit al lateral esquerre, veu en Malacia la solució perfecta. Romain Perraud i Ricardo Rodríguez, fitxats per a aquest rol a l'estiu, no han convençut Manuel Pellegrini, qui desitja un defensor d'anada i tornada que s'ajusti a l'estil dinàmic de l'equip. El neerlandès, amb només 25 anys, podria rellançar la seva carrera a LaLiga, aprofitant la llibertat que atorga el sistema de Pellegrini als laterals.

La situació es presenta favorable perquè els bètics tanquin un altre acord amb el Manchester United. El club anglès necessita alleugerir plantilla, i el jugador està disposat a tot per tal d'escapar de la suplència i recuperar sensacions positives. A més, la presència d'Antony al Betis podria exercir un paper motivador, mostrant que a Heliòpolis es valora el talent procedent d'Old Trafford.

De fet, no seria el primer cas en què futbolistes amb poca fortuna a la Premier League troben una segona oportunitat a la Lliga espanyola. Les condicions de Malacia resulten interessants per al Betis: polivalent, amb experiència en competicions europees i acostumat a un entorn d'alta exigència després de la seva etapa al Feyenoord. El neerlandès, que suma 47 aparicions oficials amb els ‘red devils’, podria aportar solidesa defensiva i projecció ofensiva.

L'acord, però, està condicionat per aspectes com la durada del contracte i el possible cost de l'operació, segons apunta El Nacional. A més, altres informacions ubiquen el neerlandès molt a prop del Benfica.