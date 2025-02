Zaragoza y Albacete quieren a un futbolista del Valencia

El mercado invernal entra en sus últimos días y en Mestalla podrían concretarse nuevos movimientos. El técnico, Carlos Corberán, ya ha dejado claro que no cuenta con un determinado delantero, quien se ha entrenado al margen de sus compañeros las últimas sesiones. Esta situación ha generado expectación en varios equipos de Segunda división, necesitados de un refuerzo goleador de garantías.

Ese futbolista es Dani Gómez, cedido por el Levante al Valencia, donde lleva semanas siendo relegado a un papel secundario. Al arrancar la temporada, parecía que disfrutaría de oportunidades bajo la tutela de Rubén Baraja, su exentrenador en el Tenerife, pero la realidad ha sido muy distinta. Apenas ha disputado 14 partidos de Liga, marcando dos goles, con un tanto adicional en la Copa, cifras insuficientes para un jugador que busca relanzar su carrera.

| VCF

La directiva del Valencia desea interrumpir la cesión con el Levante, de modo que el atacante pueda salir a otro club. Sin embargo, la postura de la entidad granota no facilita las cosas, pues prefieren desligarse definitivamente con un traspaso a cambio de 600.000 euros. Con la fecha límite acechando, todas las partes deben encontrar una solución urgente si se quiere consumar el cambio de aires.

El Levante lo complica todo

El Real Zaragoza es, hasta el momento, el club mejor posicionado para hacerse con los servicios del delantero madrileño. Diversos medios cercanos al conjunto maño afirman que el jugador ya ha sido convencido por el proyecto que encabeza Miguel Ángel Ramírez. Queda pendiente el acuerdo económico entre el Levante y el Valencia, que, según señalan varios medios, se encalló en las últimas horas por discrepancias en la compensación que el conjunto blanquinegro debe abonar.

En el caso del Albacete, todo parece más bien un rumor que, de momento, no ha ido a más. Con la salida de varios jugadores ofensivos, el equipo de Alberto González podría buscar un ‘9’ que refuerce su capacidad goleadora en la segunda vuelta de la competición. Pese a ello, la operación no se antoja sencilla, pues no cuenta con la misma ventaja que el Zaragoza en cuanto a cercanía con el futbolista.

El atacante, formado en la cantera del Real Madrid y que pasó por las filas del Tenerife, Espanyol y Levante, acumula ya 84 partidos y 8 tantos en Primera, más 72 encuentros y 14 dianas en Segunda. Su experiencia, a pesar de su juventud, ha despertado el interés de otros conjuntos extranjeros (tanto de la MLS como de ligas europeas). Aun así, todo indica que su prioridad sería volver a la Liga Hypermotion en busca de minutos y continuidad.