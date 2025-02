Gir de guió amb Ivan Azón: L'equip que el vol treure ara del Zaragoza

L'afició saragossista comptava amb una relativa tranquil·litat en veure que el seu principal actiu a la davantera i una de les seves grans perles semblava decidit a seguir fins a final de temporada. Molts donaven per tancada la possibilitat d'un traspàs hivernal, sobretot després de frustrar-se l'operació amb el Como de Cesc Fàbregas. No obstant això, en les últimes hores ha sorgit un nou pretendent que altera completament el panorama.

Aquest futbolista es diu Ivan Azón, un davanter de 22 anys que continua sense renovar el seu contracte amb el Real Zaragoza, el qual expira el pròxim 30 de juny. Fa uns dies, tot indicava que romandria a La Romareda després del pas enrere del conjunt italià. No obstant això, tal com revela La Voz de Almería, la UD Almeria s'hauria tornat a fixar en l'aragonès com una de les opcions més interessants de cara al futur del seu atac. Això sí, tot apunta que la seva ofensiva per aconseguir el seu fitxatge es produiria a l'estiu.

Així doncs, l'Almeria, que es troba lluitant per l'ascens a LaLiga Hypermotion, estaria contemplant la incorporació d'Azón per a la pròxima campanya. De fet, la idea passa per mantenir-lo juntament amb Luis Suárez, en cas que el davanter colombià segueixi a l'equip. Per tant, si els de Rubi aconsegueixen fer el salt a Primera, es col·locarien en una posició immillorable per seduir el ‘9’ saragossista, el valor del qual s'incrementa cada setmana.

Pas endavant per a Iván Azón

Aquesta temporada, el punta ha disputat 25 partits oficials amb el conjunt d'Aragó (24 a la Segona Divisió i 1 a la Copa del Rei), sumant 8 gols i 2 assistències. La seva fiabilitat de cara a porteria i el seu treball incansable han estat crucials per a un Real Zaragoza que busca assentar-se en les posicions mitjanes de la classificació. El jugador ja ha superat la barrera dels 100 duels amb el primer equip, confirmant-se com una de les apostes més fermes de la pedrera blanquilla en els últims anys.

Quant al seu futur, l'escenari continua banyat d'incertesa. El seu contracte amb el club aragonès acaba al juny i, per tant, ja pot començar a negociar pel seu compte amb qualsevol club. Així i tot, a La Romareda continuen confiant en poder arribar a un acord de renovació.

El Sevilla també l'havia estat seguint per a aquest hivern, però l'operació no va arribar a concretar-se. Per la seva banda, el Como semblava el destí més probable per a una sortida hivernal, però l'operació es va refredar de sobte. Ara, l'Almeria apareix com a favorit, amb la condició d'aconseguir l'ascens a l'elit del futbol espanyol per poder convèncer l'aragonès.