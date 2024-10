El gest de Vinícius a Gavi que se li gira en contra després de no guanyar la Pilota d'Or

per Iker Silvosa

El Clàssic entre Reial Madrid i Barcelona de dissabte passat no només va deixar l'habitual desplegament de talent i tensió al camp, sinó que també va ser escenari d'un pic que ja s'està tornant habitual entre Gavi i Vinícius, dos joves jugadors de gran temperament. En aquesta ocasió, la picabaralla entre tots dos va deixar una anècdota que es va viralitzar. Vinícius, convençut que rebria la Pilota d'Or, ja que així mateix s'havia filtrat, es va presumir davant Gavi que alçaria el prestigiós guardó.

"Sí, sí, però dilluns me'n vaig a buscar la pilota d'or", li deia el jugador del Reial Madrid després que el sevillà li recordés que li acabaven d'endosar un 0-4 al seu propi camp. No obstant això, aquesta provocació es va tornar en contra seva quan vam conèixer que finalment Vinicius no rebria el guardó de France Football, sinó que seria Rodri. Li va sortir el tret per la culata, vaja.

Aquestes picabaralles entre aquests dos joves jugadors s'han tornat gairebé rutinaries en els últims enfrontaments entre Barça i Reial Madrid. I això que dissabte Gavi va entrar al minut 87 i amb prou feines va estar poc més de cinc minuts sobre el verd. Però van ser suficients perquè tornés a produir-se una topada entre ells.

"Ho faré 10 vegades millor, si cal"

Aquest gir inesperat a la gala de la Pilota d'Or ha generat una onada de comentaris a xarxes, on el moment amb Gavi ha cobrat un sentit irònic. Vinícius, qui esperava el seu moment de glòria, no va poder evitar ser objecte de crítiques i bromes, especialment dels seguidors culers, que van recordar aquell comentari cap a Gavi. Encara que Vinícius ha demostrat una confiança indestructible en si mateix i en les seves habilitats, aquest episodi és una mostra que, de vegades, presumir abans d'hora et poden fer més malament que bé.

Al final, el vencedor de la Pilota d'Or va ser un Rodrigo Hernández que s'ha convertit en el segon jugador espanyol en tota la història a rebre'l. Feia, de fet, 64 anys que un dels nostres no pujava al faristol. És el sisè, si tenim en compte que les darreres quatre pilotes d'or femenines les han rebut dues espanyoles (dues Alexia Putellas i dues Aitana Bonmatí). Ahir, doncs, va ser un dia d'or per al futbol espanyol; i també per a la figura del centrecampista.

El brasiler, que no va anar a la gala sabent que no seria el vencedor, va publicar després un tuit. "Ho faré 10 vegades millor si cal. No estan preparats", va dir.