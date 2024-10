El germà de Lamine Yamal triomfa a la gala de Pilota d'Or: 'Imagina't el xaval...'

Dilluns a la nit es va celebrar un dels esdeveniments més esperats de l'any al món del futbol. El teatre del Chatelet, a París, acollia una nova gala de la Pilota d'Or. A aquest establiment parisenc hi acudiren grans figures relacionades amb l'esfèric; alguns per ser premiats, altres com a nominats finals i altres com a acompanyants.

Les càmeres esperaven amb ànsia l'arribada d'un Lamine Yamal que anava a la primera gala d'aquest guardó. I ho feia com a gran favorit per emportar-se un dels trofeus més prestigiosos, el Koppa, atorgat al millor jove de l'any. I, per descomptat, ho va guanyar.

Abans d'això, no obstant, va deixar la seva empremta també a la catifa vermella, protagonitzant diversos moments divertits que ja s'han tornat virals a les xarxes socials. Per exemple, una foto amb Natalie Portman en què l'actriu i directora feia el gest d'un 4 fent referència al Clàssic o també una conversa amb Ibai en què tant Lamine Yamal com Pau Cubarsí vacil·len el creador de contingut. Però el moment que ha provocat més tendresa ha estat quan el jugador del Barça va aparèixer amb el seu germà petit.

'Laminito', protagonista

Ja s'està convertint en habitual que el nen de la família estigui present en els grans moments en què Lamine Yamal participa. Per exemple, el vam veure en plena celebració de l'Eurocopa després que Espanya es proclamés campiona aquest mateix estiu, jugant amb Nico Williams i amb altres jugadors. I també hi va anar ahir quan el jugador del Barça va rebre el seu primer guardó de France Football.

Va jugar amb la pilota, va provocar tendresa i va posar amb el seu germà gran; un autèntic xou del petit dels Yamal. Ja ha enamorat tots els internautes blaugranes, que no van cessar a fer comentaris a xarxes socials. Per exemple, un deia: "Imagina't el xaval dimarts a l'escola". I és que el nen, de dos anys, haurà de tornar a la normalitat i anar a l'escola bressol després d'haver passat una nit d'estrelles a París.

Segurament no sigui ni tan sols conscient del que va viure, però el que és clar és que en podrà gaudir moltes més nits com aquestes. Lamine Yamal s'augura com un dels habituals en aquestes gales de la Pilota d'Or. En la següent ocasió, qui sap, potser com a candidat a endur-se el gran premi; aquest any ha estat el millor jove del món, que tampoc no és mal reconeixement.