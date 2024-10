El Saragossa vol pujar a Primera: Els 3 noms per a Víctor Fernández al gener

El Reial Saragossa ha començat la temporada de manera prometedora, posicionant-se als primers llocs de LaLiga Hypermotion i mantenint viu el somni de tornar a Primera Divisió després de llargs anys d'espera. Amb l'objectiu d'assegurar-ne l'ascens, la directiva, liderada pel director esportiu Juan Carlos Cordero, ja planeja reforçar l'equip al mercat d'hivern. Els noms que sonen amb més força, segons assegura la rumorologia, són Stefan Lekovic, Pol Lozano i Amath Ndiaye, que aportarien solidesa defensiva, creativitat al centre del camp i velocitat en atac, respectivament.

Lekovic: Reforç per a la defensa

Per apuntalar la defensa, el Reial Saragossa considera Stefan Lekovic, jove central serbi que ha mostrat el seu talent en equips com el Vila-real B i l'Estrella Roja. Lekovic és conegut per la seva fortalesa física i capacitat per anticipar-se, característiques que serien de gran ajuda per a un Saragossa que busca una defensa sòlida i fiable. Tot i que actualment no està sent aprofitat al seu club actual, la seva experiència al futbol espanyol el converteix en una opció ideal per reforçar la línia defensiva de Víctor Fernández.

Pol Lozano: Creativitat al migcamp

El centre del camp podria guanyar en profunditat i creativitat amb la incorporació de Pol Lozano. El migcampista català, actualment a l'Espanyol, és conegut per la visió de joc i la capacitat per organitzar el joc ofensiu. Lozano podria complementar els actuals migcampistes del Saragossa, oferint una opció per generar jugades i distribuir la pilota en situacions ofensives. La seva arribada també permetria a Fernández rotar els seus jugadors, evitant el desgast i mantenint la competitivitat durant la recta final de la temporada.

Amath Ndiaye: Velocitat i desbordament a l'extrem dret

Per potenciar l'atac, Amath Ndiaye, extrem del Valladolid, és una de les opcions que Cordero té al cap. Ndiaye aportaria desequilibri i velocitat per la banda dreta, característiques que ho han destacat a la Lliga i que podrien ser clau en un Saragossa que necessita alternatives ofensives per esquivar defenses ben plantades. La versatilitat de Ndiaye també li permetria adaptar-se a diferents esquemes tàctics, una qualitat molt valorada per Fernández per a la seva estratègia al segon tram de la temporada.

Amb aquests tres possibles reforços, el Reial Saragossa busca consolidar la seva posició als llocs d'ascens i mantenir la consistència necessària per lluitar pel retorn a Primera Divisió. L'arribada de Lekovic, Pol Lozano i Amath Ndiaye podria ser l'impuls que l'equip necessita per complir les expectatives dels seus seguidors i finalment assegurar la tornada tan anhelada a l'elit del futbol espanyol.