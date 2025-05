Xavier Valls parla clar sobre el Barça i Lewandowski: 'Amb...'

El final de curs sempre obre el debat sobre el futur de les grans estrelles i el rumb que ha de prendre l'equip en el mercat de fitxatges. El Barça no és una excepció. Al centre de les converses apareix el nom de Robert Lewandowski, un davanter que, malgrat estar a prop dels 37 anys, ha signat una temporada excel·lent: 42 gols en 52 partits i un registre històric en assolir els 101 gols com a blaugrana. No obstant això, no són pocs els que es pregunten si ha arribat el moment de buscar un relleu a la punta d'atac o si, com suggereixen algunes veus autoritzades, el club pot permetre's esperar una campanya més.

L'anàlisi de Xavier Valls: confiança i visió de futur

Un dels comentaris més directes i compartits després de l'últim partit a San Mamés va ser el del periodista Xavier Valls. A través del seu compte de Twitter, Valls va llançar una reflexió contundent sobre la situació del Barça i el paper de Lewandowski, apuntant que “amb aquest Lewandowski podem esperar un any sense fitxar un ‘9’ (i tindrem més diners)”. El missatge va tenir ressò entre l'afició i va provocar un interessant debat a les xarxes sobre la conveniència o no d'invertir en un nou davanter centre aquest estiu.

Segons Valls, el rendiment del polonès és motiu suficient perquè el club centri els seus recursos en altres posicions prioritàries, especialment tenint en compte el context financer del Barça. El periodista també va deixar una valoració sobre Nico Williams, indicant que encara està lluny del nivell de Raphinha, i va aprofitar per llançar una indirecta a l'ambient viscut a San Mamés: “San Mamés és el segon Bernabéu”, en referència a l'hostilitat percebuda cap al Barça abans i durant el matx.

Fitxar un ‘9’ o confiar en Lewandowski? El dilema blaugrana

Al Barça, el debat sobre la necessitat de fitxar un davanter centre està sobre la taula. L'edat de Lewandowski, que complirà 37 anys el pròxim agost, genera incertesa de cara a mantenir el mateix nivell d'exigència en les pròximes temporades. No obstant això, veus com la de Xavier Valls defensen donar continuïtat al polonès i aprofitar el seu excel·lent moment de forma.

Optar per no fitxar un ‘9’ suposaria alliberar massa salarial i permetre que el club concentri els seus esforços en reforçar altres posicions. A més, cal tenir en compte que Ferran Torres també ha estat a un nivell excel·lent aquesta temporada.

Context de mercat: prioritats i possibles moviments

La planificació esportiva del Barça de cara al pròxim curs estarà marcada per la gestió dels recursos econòmics i la necessitat d'equilibrar la plantilla. Al mercat ja sonen noms per a la davantera, però la veritat és que la solidesa de Lewandowski i el seu espectacular rendiment en la campanya 2024/25 convida a la prudència. Les paraules de Valls reflecteixen el sentir d'una part de l'afició i la premsa: apostar per Lewandowski un any més pot ser una jugada intel·ligent, sempre que el polonès mantingui el seu estat físic i la seva capacitat per decidir partits.

D'altra banda, el club haurà d'analitzar la situació d'altres atacants i valorar l'impacte que tindria no invertir en una gran estrella ofensiva aquest estiu.