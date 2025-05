Enric Masip esclata contra l'afició de l'Athletic de Bilbao: 'Molt...'

El futbol, en les seves jornades finals, sol regalar-nos moments de respecte i reconeixement als equips que han aconseguit grans gestes durant l'any. Amb la Lliga EA Sports ja decidida a favor del Barça abans de les últimes jornades, molts aficionats esperaven un ambient de celebració i esportivitat en els partits restants. No obstant això, a San Mamés es va viure una situació que va sorprendre més d'un i que no va passar desapercebuda per als protagonistes ni per als seguidors d'ambdós clubs.

Un passadís polèmic a San Mamés

La tradició a LaLiga dicta que, quan un equip es proclama campió, els seus rivals en les jornades següents li rendeixen homenatge realitzant el conegut passadís en saltar al terreny de joc. Tant el Villarreal com l'Athletic Club van complir amb aquest protocol en els seus respectius duels davant el Barça. No obstant això, l'actitud de l'afició de l'Athletic de Bilbao durant aquest homenatge va ser ben diferent de la mostrada pels seus jugadors.

Mentre els futbolistes blanc-i-vermells saludaven esportivament el campió, part de la graderia de San Mamés va optar per rebre els jugadors blaugrana amb xiulets, cosa que va generar un fort malestar en l'entorn barcelonista. Cal recordar que, en aquell moment, cap dels dos equips es jugava ja objectius esportius crucials. L'Athletic tenia assegurada la seva classificació europea i el Barça, el títol a la butxaca. El focus, doncs, estava en el reconeixement a la feina realitzada durant la temporada.

| FCB

Masip carrega contra l'afició: “Molt decebut”

L'assessor esportiu de Joan Laporta, Enric Masip, no va trigar a mostrar el seu descontentament davant els mitjans després del matx, especialment després d'una pregunta d'un periodista de 'El Chiringuito'. L'exjugador d'handbol va deixar clara la seva opinió sobre el que va passar a Bilbao: “Estic molt decebut amb l'afició de Bilbao”, va afirmar, assenyalant que els xiulets durant el passadís van ser innecessaris i poc esportius.

Segons Masip, no només es va tractar d'una falta de respecte cap als jugadors que acabaven de conquerir la Lliga, sinó que també va lamentar que des del club basc no es dirigissin paraules de felicitació a Joan Laporta, president del Barça. “Crec que ens ho mereixem per la Lliga que hem fet”, va insistir Masip, visiblement molest amb l'ambient viscut a San Mamés.

El partit: sense objectius però amb gols

En el purament esportiu, el partit va reflectir el domini d'un Barça que, malgrat tenir els deures fets, no va baixar el ritme competitiu. L'equip blaugrana es va imposar per un contundent 0-3, amb un Robert Lewandowski especialment motivat. El davanter polonès tenia davant seu el repte de lluitar pel pichichi i les Botes d'Or, encara que necessitava una gesta improbable: superar Kylian Mbappé en gols, cosa que només era possible marcant sis gols en l'últim partit. Lewandowski va anotar dos gols amb rapidesa, alimentant l'esperança, però la remuntada golejadora no es va concretar.

El partit també va servir per retre homenatge a Óscar de Marcos, llegenda de l'Athletic, qui va rebre l'afecte de companys i rivals en el seu comiat després de 16 temporades defensant la samarreta rojiblanca. De fet, els propis jugadors del Barça van retornar el gest del passadís a De Marcos després del xiulet final, tancant així una jornada que va barrejar futbol, emocions i certa polèmica extraesportiva.