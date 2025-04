Xavier Valls parla clar després del que ha fet Rüdiger: 'Era...'

La final de la Copa del Rei 2024/2025 entre el FC Barcelona i el Real Madrid ha començat envoltada de polèmica des dels primers minuts del matx. En aquesta ocasió, el focus d'atenció s'ha centrat en una controvertida decisió arbitral relacionada amb el defensa madridista Antonio Rüdiger, protagonista d'una dura acció sobre l'extrem blaugrana Raphinha.

Xavier Valls denuncia una polèmica decisió arbitral

El periodista català Xavier Valls ha expressat amb contundència el seu malestar per aquesta acció a través de les seves xarxes socials, assenyalant directament al col·legiat per no haver sancionat el jugador alemany del Real Madrid. "Em sembla bé que deixi seguir la jugada, però per què NO li ha tret la targeta groga a Rüdiger quan ha acabat la jugada? Era CLARÍSSIMA", va escriure el periodista, visiblement molest amb la interpretació de l'àrbitre en aquesta situació clau.

La jugada en qüestió va ocórrer en els primers minuts del partit quan Raphinha intentava avançar per banda esquerra i Rüdiger va realitzar una entrada forta i aparentment desmesurada. El col·legiat va permetre que el joc continués amb l'avantatge per a l'equip culé, però una vegada finalitzada la jugada no va decidir sancionar el defensor madridista amb targeta, cosa que ha generat controvèrsia immediata.

Decisió arbitral qüestionada des de l'inici

Aquesta acció es produeix en un context especialment delicat, considerant la forta tensió que ha precedit al partit a causa de les protestes del Real Madrid sobre la designació arbitral, encapçalada per Ricardo de Burgos Bengoetxea. Les crítiques cap als col·legiats han estat constants des de dies abans de la final, augmentant significativament la pressió sobre les seves decisions durant l'encontre.

La publicació de Xavier Valls ràpidament va generar nombroses interaccions a les xarxes socials, amb aficionats blaugranes donant suport majoritàriament a la seva postura i mostrant el seu descontentament per l'absència de l'amonestació al defensor alemany. Aquest incident no fa més que reforçar la sensació de tensió acumulada i posa en dubte la capacitat del col·legiat per controlar adequadament un partit tan carregat emocionalment.

Una final marcada per les decisions arbitrals

Des del xiulet inicial, queda clar que l'arbitratge jugarà un paper fonamental en el desenvolupament de l'encontre, amb ambdues aficions molt atentes a cada decisió presa pel cos arbitral. La jugada protagonitzada per Rüdiger afegeix un nou capítol a la polèmica arbitral i podria condicionar emocionalment els jugadors i el públic durant la resta del partit.

Amb la intensitat pròpia d'un clàssic, cada decisió de l'àrbitre estarà sota constant escrutini, especialment tenint en compte l'ambient carregat que ha precedit al xoc. Serà important observar com aquesta primera polèmica influeix en el comportament dels futbolistes i en el desenvolupament de l'encontre durant els minuts restants.