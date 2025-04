Hansi Flick juga a despistar i pren una decisió que desconcerta més d'un

Portem tant de temps esperant aquest dia que, ara que ha arribat, gairebé ni som conscients. En pocs minuts començarà un històric Barça - Real Madrid amb l'extraordinari al·licient que hi ha un títol en joc. Un Clàssic en una final. El somni humit de qualsevol futboler.

I per si el partit no fos ja per si mateix incitador i atractiu, la prèvia ha vingut molt carregadeta. Molt. El que ha passat amb el Real Madrid i els col·legiats és quelcom sense precedents que donarà i que està donant molt de què parlar. Si gairebé ens quedem sense final. Però això no ha estat tot. També hi ha hagut molts dubtes amb les possibles alineacions.

Tant Barça com Real Madrid transmetien dubtes en l'onze inicial, amb baixes importants i titulars amb nivell decebedor. I no sabíem quines decisions prendrien els entrenadors respecte a això. Eren capaços d'arriscar-se? Ara ja tenim totes les respostes, ja que Hansi Flick ja ha fet pública l'elecció dels seus onze titulars.

Robert Lewandowski anava a ser baixa sí o sí i alguns consideraven que el míster teutó anava a tirar de lògica i incloure a Ferran Torres en la seva posició. Canvi natural. I, efectivament, així ha estat. Però es sospesava la possibilitat que Dani Olmo pogués actuar de fals '9'. De fet, el de Terrassa és una altra de les novetats. Jugarà a la mitjapunta i no ho faran ni Fermín López ni Gavi, les altres opcions.

La gran sorpresa, al lateral

Però el més notori resideix al lateral esquerre. Alejandro Balde es manté a la infermeria i no arriba a la final, encara que sí que ha viatjat amb l'equip. En els últims partits ha estat Gerard Martín qui ha ocupat el seu lloc, però el seu nivell no ha estat l'òptim i va començar a córrer el rumor que podria ser Héctor Fort qui jugués avui. Però res més lluny de la realitat.

Hansi Flick no ha volgut arriscar-se i ha decidit seguir confiant en Gerard Martín en el seu retorn a la titularitat després d'haver estat suplent davant el Mallorca dimarts. Veurem si el resultat no és el mateix que en les dues últimes ocasions en què ha format part de la partida inicial. Va ser davant el Dortmund i davant el Celta, i en ambdós el Barça va encaixar tres gols.

També es parlava d'un possible retorn de Ter Stegen, però era més complicat de creure. Així doncs, els onze escollits per Hansi Flick són: Szczesny, Koundé, Iñigo Martínez, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal i Ferran Torres.

Carlo Ancelotti, per la seva banda, ha hagut de deixar a Kylian Mbappé, encara no recuperat del tot, a la banqueta i canviar l'esquema, incloent quatre migcampistes. Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Asencio, Ferland Mendy, Ceballos, Fede Valverde, Tchouameni, Jude Bellingham, Rodrygo i Vinicius.