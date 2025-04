Lamine Yamal envia un missatge clar al Reial Madrid abans de la final de Copa del Rei

La final de la Copa del Rei 2024/2025 entre el FC Barcelona i el Real Madrid continua acumulant moments previs carregats de simbolisme i provocació esportiva. L'últim a sumar-s'hi ha estat Lamine Yamal, la jove estrella del Barça, qui no ha dubtat a enviar un missatge clar a l'afició madridista hores abans de l'enfrontament decisiu.

La imatge de Lamine Yamal que encén les xarxes abans de la final

En una publicació recent a les seves stories d'Instagram, Lamine Yamal va compartir una imatge carregada de significat per a ambdues aficions: la seva celebració després de marcar en la contundent victòria del Barça per 0-4 al Santiago Bernabéu aquesta mateixa temporada a Lliga. A la fotografia, el davanter blaugrana apareix mostrant clarament el seu nom i dorsal davant dels aficionats del Real Madrid, una imatge poderosa i desafiant que ara recupera just abans de la crucial final de Copa.

| Instagram

La publicació ve acompanyada per la cançó "Llegarà" del popular artista Myke Towers, suggerint un missatge motivacional de cara al partit decisiu. Amb aquest gest, Yamal sembla dir clarament als madridistes que està llest per repetir la seva actuació estel·lar de partits anteriors.

Lamine Yamal, un malson per al Madrid aquesta temporada

L'elecció d'aquesta fotografia no és casualitat. El jove talent blaugrana ha estat especialment decisiu en els enfrontaments davant el conjunt blanc aquesta temporada. Tant en el partit de lliga disputat al Bernabéu, on va anotar un dels gols en la victòria per 0-4, com a la Supercopa, on també va ser protagonista marcant un altre gol decisiu, Yamal s'ha convertit en un jugador determinant davant l'etern rival.

Les seves actuacions en aquests enfrontaments no només l'han convertit en un nou ídol per als seguidors culers, sinó també en una figura incòmoda i desafiant per a l'afició madridista. Yamal sap perfectament que publicar aquesta imatge és una clara declaració d'intencions sobre el que espera fer aquesta nit a Sevilla.

| FCB

Preparat per assumir responsabilitats en la gran final

El missatge implícit en la publicació és evident: Lamine Yamal se sent preparat i confiat per liderar el Barcelona cap a un nou triomf davant el Real Madrid. Amb només 17 anys, la seva capacitat per assumir la pressió i destacar en partits importants ha sorprès a propis i estranys, consolidant-lo com una de les peces clau en l'esquema ofensiu de Hansi Flick.

Ara, totes les mirades estaran posades sobre ell en la final de Copa del Rei que es disputa aquesta nit a l'Estadi de La Cartuja. La pressió que genera una publicació com aquesta serà un factor més a afegir a la càrrega emocional de l'enfrontament, en el qual Yamal intentarà, una vegada més, demostrar que està fet per a les grans ocasions.

La resposta definitiva arribarà sobre la gespa, però de moment, el jove crack del Barça ja ha donat el primer cop psicològic.