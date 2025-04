Xavier Valls habla claro tras lo que ha hecho Rüdiger: 'Era...'

La final de la Copa del Rey 2024/2025 entre el FC Barcelona y el Real Madrid ha comenzado envuelta en polémica desde los primeros minutos del encuentro. En esta ocasión, el foco de atención se ha centrado en una controvertida decisión arbitral relacionada con el defensa madridista Antonio Rüdiger, protagonista de una dura acción sobre el extremo azulgrana Raphinha.

Xavier Valls denuncia una polémica decisión arbitral

El periodista catalán Xavier Valls ha expresado con contundencia su malestar por esta acción a través de sus redes sociales, señalando directamente al colegiado por no haber sancionado al jugador alemán del Real Madrid. "Me parece bien que deje seguir la jugada, pero ¿por qué NO le ha sacado la tarjeta amarilla a Rüdiger cuando ha acabado la jugada? Era CLARÍSIMA", escribió el periodista, visiblemente molesto con la interpretación del árbitro en esta situación clave.

La jugada en cuestión ocurrió en los primeros minutos del partido cuando Raphinha intentaba avanzar por banda izquierda y Rüdiger realizó una entrada fuerte y aparentemente desmedida. El colegiado permitió que el juego continuara con la ventaja para el equipo culé, pero una vez finalizada la jugada no decidió sancionar al defensor madridista con tarjeta, algo que ha generado controversia inmediata.

Decisión arbitral cuestionada desde el inicio

Esta acción se produce en un contexto especialmente delicado, considerando la fuerte tensión que ha precedido al partido debido a las protestas del Real Madrid sobre la designación arbitral, encabezada por Ricardo de Burgos Bengoetxea. Las críticas hacia los colegiados han sido constantes desde días antes de la final, aumentando significativamente la presión sobre sus decisiones durante el encuentro.

La publicación de Xavier Valls rápidamente generó numerosas interacciones en redes sociales, con aficionados azulgranas apoyando mayoritariamente su postura y mostrando su descontento por la ausencia de la amonestación al defensor alemán. Este incidente no hace más que reforzar la sensación de tensión acumulada y pone en duda la capacidad del colegiado para controlar adecuadamente un partido tan cargado emocionalmente.

Una final marcada por las decisiones arbitrales

Desde el pitido inicial, queda claro que el arbitraje jugará un papel fundamental en el desarrollo del encuentro, con ambas aficiones muy atentas a cada decisión tomada por el cuerpo arbitral. La jugada protagonizada por Rüdiger añade un nuevo capítulo a la polémica arbitral y podría condicionar emocionalmente a los jugadores y al público durante el resto del partido.

Con la intensidad propia de un clásico, cada decisión del árbitro estará bajo constante escrutinio, especialmente teniendo en cuenta el ambiente cargado que ha precedido al choque. Será importante observar cómo esta primera polémica influye en el comportamiento de los futbolistas y en el desarrollo del encuentro durante los minutos restantes.