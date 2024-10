Xavier Sala-i-Martín és clar amb l'actitud de Vinícius al Clàssic: 'Algú hauria de...'

El Clàssic entre el Reial Madrid i el FC Barcelona, que va culminar en una contundent victòria de l'equip blaugrana per 0-4 (amb gols de Lewandowski, Lamine Yamal i Raphinha), va deixar múltiples episodis polèmics tant dins com fora del camp. Entre ells, un dels més comentats va ser el comportament de Vinícius Jr., davanter del Reial Madrid, que es va mostrar visiblement molest amb l'àrbitre José María Sánchez Martínez.

Durant el partit, Vinícius es va queixar repetidament de les decisions arbitrals, arribant a dir-li a l'àrbitre: “Tu sempre igual! Tu, tots els partits!”. Aquest episodi va ser recollit per les càmeres de televisió i ràpidament es va viralitzar en xarxes socials, generant diverses opinions sobre l'actitud del jugador brasiler.

| @vinijr, XCatalunya, Real Madrid

Un dels comentaris més destacats sobre això va ser el de Xavier Sala-i-Martín, economista i reconegut aficionat – al seu dia va formar part de la Junta Directiva – del FC Barcelona, que no va dubtar a criticar la conducta de Vinícius. A través d'un tweet, Sala-i-Martín va qüestionar el perquè de la tolerància cap al jugador del Reial Madrid per part del col·lectiu arbitral. “Algú haurà d'explicar per què a aquest gamarús no se li treu targeta, no perquè parla amb l'àrbitre sense ser capità sinó per directament insultar-lo. Algú s'atrevirà algun dia a expulsar aquest maleducat? O tenen por de ser acusats de racisme?” , va escriure Sala-i-Martín, plantejant la pregunta de si els àrbitres es veuen cohibits a actuar contra Vinícius per temor a les repercussions.

La intervenció de Sala-i-Martín va revifar el debat sobre el comportament de Vinícius en els terrenys de joc, que els últims anys ha estat envoltat de diverses polèmiques a causa del seu caràcter i les seves constants protestes. En aquest Clàssic, el davanter brasiler es va mostrar particularment ofuscat després de diverses jugades en què va considerar que l'àrbitre no havia sancionat adequadament les faltes que rebia. Al llarg del partit, Vinícius va tenir diverses topades, especialment amb jugadors com Pedri i Koundé, cosa que va elevar la tensió al camp. Tot i això, el moment de més controvèrsia va ser quan va rebre una targeta groga i va reaccionar iradament, qüestionant la imparcialitat de l'àrbitre.

| @vinijr, XCatalunya, Florentino Pérez, Real Madrid

L'historial de conflictes de Vinícius al futbol espanyol és ampli. En múltiples ocasions, el brasiler ha estat blanc de crítiques per part de jugadors, entrenadors i aficionats d'equips rivals a causa del caràcter impulsiu i la tendència a involucrar-se en enfrontaments verbals amb els seus oponents i amb els àrbitres. Aquesta actitud li ha valgut tant admiradors, que valoren la seva intensitat i la seva passió pel joc, com detractors, que consideren que de vegades sobrepassa els límits del respecte al camp.

L'actitud del davanter brasiler al partit contra el Barça reforça la imatge d'un jugador que, encara que talentós, és incapaç de controlar les seves emocions en moments crítics. Sala-i-Martín, en la seva crítica, va insinuar que la falta de sancions més severes contra Vinícius podria ser deguda a una por dels àrbitres a ser acusats de racisme.