Xavier Sala-i-Martín claro con actitud de Vinicius en el Clásico: 'Alguien debería...'

El Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, que culminó en una contundente victoria del equipo azulgrana por 0-4 (con goles de Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha), dejó múltiples episodios polémicos tanto dentro como fuera del campo. Entre ellos, uno de los más comentados fue el comportamiento de Vinicius Jr., delantero del Real Madrid, quien se mostró visiblemente molesto con el árbitro José María Sánchez Martínez.

Durante el partido, Vinicius se quejó repetidamente de las decisiones arbitrales, llegando a decirle al árbitro: “¡Tú siempre igual! ¡Tú, todos los partidos!”. Este episodio fue recogido por las cámaras de televisión y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando diversas opiniones sobre la actitud del jugador brasileño.

Uno de los comentarios más destacados al respecto fue el de Xavier Sala-i-Martín, economista y reconocido aficionado - en su día formó parte de la Junta Directiva - del FC Barcelona, quien no dudó en criticar la conducta de Vinicius. A través de un tweet, Sala-i-Martín cuestionó el porqué de la tolerancia hacia el jugador del Real Madrid por parte del colectivo arbitral. “Alguien habrá de explicar por qué a este gamarús (tonto) no se le saca tarjeta, no ya porque habla con el árbitro sin ser capitán sino por directamente insultarlo. ¿Alguien se atreverá algún día a expulsar a este maleducado? ¿O tienen miedo de ser acusados de racismo?”, escribió Sala-i-Martín, planteando la pregunta de si los árbitros se ven cohibidos a actuar contra Vinicius por temor a las repercusiones.

La intervención de Sala-i-Martín reavivó el debate sobre el comportamiento de Vinicius en los terrenos de juego, quien en los últimos años ha estado envuelto en diversas polémicas debido a su carácter y sus constantes protestas. En este Clásico, el delantero brasileño se mostró particularmente ofuscado tras varias jugadas en las que consideró que el árbitro no había sancionado adecuadamente las faltas que recibía. A lo largo del partido, Vinicius tuvo varios encontronazos, especialmente con jugadores como Pedri y Koundé, lo que elevó la tensión en el campo. Sin embargo, el momento de mayor controversia fue cuando recibió una tarjeta amarilla y reaccionó airadamente, cuestionando la imparcialidad del árbitro.

El historial de conflictos de Vinicius en el fútbol español es amplio. En múltiples ocasiones, el brasileño ha sido blanco de críticas por parte de jugadores, entrenadores y aficionados de equipos rivales debido a su carácter impulsivo y su tendencia a involucrarse en enfrentamientos verbales con sus oponentes y con los árbitros. Esta actitud le ha valido tanto admiradores, que valoran su intensidad y su pasión por el juego, como detractores, que consideran que a veces sobrepasa los límites del respeto en el campo.

La actitud del delantero brasileño en el partido contra el Barça refuerza la imagen de un jugador que, aunque talentoso, es incapaz de controlar sus emociones en momentos críticos. Sala-i-Martín, en su crítica, insinuó que la falta de sanciones más severas contra Vinicius podría deberse a un miedo de los árbitros a ser acusados de racismo.