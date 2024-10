Un nou gir apropa Nico Williams al Barça: La data escollida

Després d'un estiu mogut el passat entre el FC Barcelona i Nico Williams, quan semblava que els camins s'havien separat definitivament, tot sembla indicar que aviat hi pot haver acostaments. I és que el Barça no ha perdut l'interès a Nico malgrat el gran rendiment de Raphinha i Nico tampoc no ha perdut les ganes de vestir de blaugrana.

L'interès per les dues parts és mutu i recíproc i es parla que la seva arribada es podria avançar al gener, on el club blaugrana hauria d'abonar els 58 milions d'euros de clàusula corresponents si l'economia ho permet.

A l'espera de tancar l'acord amb Nike que alleugi els comptes culers i els permeti tornar a la regla 1:1 i operar amb normalitat, el Barça es planteja fitxar Nico al gener en plena temporada encara que l'opció principal continua sent la seva arribada a estiu.

| LaLiga, Athletic Club

Flick segueix molt interessat a Nico Williams, clau en el seu projecte

No és cap sorpresa que a Flick li encanta Nico Williams i així ho ha fet saber a la direcció esportiva ja que considera un jugador vital per al seu estil de joc de pressió alta i verticalitat per atacar els espais que deixa la defensa rival. El joc del Barça continua sent el de dominar el joc a través de la possessió però implementant aquesta verticalitat i joc directe com vam veure davant el Bayern Munic a Champions League. Nico, per la seva banda, com hem vist a l'Eurocopa es porta molt bé amb els jugadors del Barça i ha connectat perfectament tant dins com fora del camp amb ells, cosa que en facilitaria l'adaptació al club, a la ciutat ia l'equip.

¿Perjudicaria l'arribada de Nico algun jugador de la plantilla?

L'arribada de Nico Williams estava prevista l'estiu passat, però no es va poder concretar. Molts culers anteposaven a Nico per sobre de Raphinha, al qual li va asseure malament veure una samarreta de Nico Williams amb el número 11, que és el número que porta ell, i així ho va fer saber públicament. El rendiment del brasiler és altíssim i va passar d'estar en dubtes i ser possible moneda de canvi o transferible a ser un jugador principal i clau en aquest Barça.

| XCatalunya, FootyRenders

Amb els galons de la capitania i el seu rendiment al camp aquest inici de temporada, ningú vol veure Raphinha fora del Barça de manera que l'arribada de Nico no seria per treure-li el lloc sinó que seria un complement més per tenir una plantilla més àmplia i competitiva.

Nico Williams acaba contracte el 2027 i no té intenció de renovar amb l'Athletic. Quan li van preguntar en roda de premsa si renovaria va deixar caure que estava centrat aquest any i que en el futur no se sap què passarà, deixant entreveure la seva possible sortida a final de temporada.