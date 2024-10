Barça aprofita jugada mestra de Hansi Flick per rematar el Reial Madrid amb un tweet

El primer Clàssic de Hansi Flick com a entrenador del FC Barcelona va ser una exhibició de futbol tàctic i d'autoritat al Santiago Bernabéu. El tècnic alemany, que es va mantenir fidel al seu estil, va liderar l'equip en una contundent victòria per 0-4 sobre el Reial Madrid, resultat que no només va deixar en evidència l'equip blanc, sinó que a més va provocar una onada de reaccions a les xarxes socials. Aprofitant el gran acompliment de la seva línia defensiva i les constants fores de joc en què va caure l'atac merengue, el Barça va llançar un tweet que es va convertir en la cirereta del pastís per a una nit perfecta per als culers.

Des del començament del partit, el plantejament de Flick va ser arriscat. Va decidir ubicar la seva línia defensiva molt amunt, cosa que normalment s'evita en enfrontar-se a jugadors tan veloços com Kylian Mbappé i Vinícius Jr. No obstant això, Flick va confiar plenament en la seva defensa, composta per Cubarsí, Íñigo Martínez, Koundé i Balde, manera impecable la seva feina, mantenint constantment en fora de joc els atacants del Reial Madrid. Aquesta estratègia no només va ser efectiva, sinó que va acabar trasbalsant els madridistes, que van veure les seves oportunitats frustrades repetidament per les banderes de l'àrbitre assistent.

| FC Barcelona, XCatalunya

El Reial Madrid va caure en fora de joc en un total de 12 ocasions, una xifra inusual que va evidenciar el domini defensiu del Barça i la precisió del sistema de joc. Cada cop que el Madrid intentava llançar una passada en profunditat cap a Mbappé o Vinícius, la línia defensiva del Barça estava perfectament sincronitzada per fer-los caure en posició il·legal. Aquesta frustració constant dels atacs blancs no només va afectar el rendiment de l'equip, sinó que també va augmentar la tensió entre els jugadors i els seguidors merengues.

Després de la victòria, el Barça va aprofitar la situació per llançar un provocador missatge a les seves xarxes socials. El tweet, que deia "Fora de joc, tant se val quan llegeixis això" acompanyat d'una imatge de l'àrbitre assistent aixecant la bandera amb Hansi Flick i Carlo Ancelotti al fons, va ser una mostra de l'astúcia de l'equip culer per capitalitzar en xarxes socials els moments clau del partit.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Aquest missatge va ser percebut com una burla cap al Reial Madrid i els seus seguidors, que havien vist com els seus jugadors queien repetidament al parany de la defensa blaugrana. La publicació es va fer viral en qüestió de minuts, generant milers d'interaccions i comentaris, tant d'aficionats culers com de madridistes.

L'estratègia de Flick no només es va limitar a neutralitzar l'atac del Reial Madrid, sinó que també va servir per enviar un missatge clar: el Barça està disposat a arriscar quan creu en les seves capacitats i sap executar els seus plans. Aquest plantejament no només va resultar efectiu per frenar els davanters del Madrid, sinó que també va destacar per la confiança que Flick diposita en els seus defensors, que van respondre amb escreix a les expectatives. Cubarsí i Koundé, en particular, van fer un partit impecable, demostrant una coordinació i una visió tàctica que van mantenir el Madrid fora del joc durant tot el matx.

Una estratègia que recorda altres enfrontaments en què els equips han sabut desactivar els atacs del Reial Madrid mitjançant una defensa alta i organitzada. Tot i això, el que diferencia aquest Barça és la capacitat de Flick per executar un plantejament tan arriscat en un escenari com el Bernabéu, i amb tan bons resultats. L'habilitat de l' entrenador alemany per llegir el joc i adaptar les seves tàctiques a les característiques dels seus jugadors va quedar palès en aquest Clàssic, consolidant la posició del Barça com a líder a LaLiga - ja treu 6 punts als blancs - i com un dels favorits a la Champions League.