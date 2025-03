El primer equip que podria entrenar Xavi Hernández després de deixar el Barça

per Joan Grimal

En el futbol modern, els entrenadors no només han de guanyar. Han de convèncer, construir, deixar una empremta. I n'hi ha un en particular que, després de tancar una etapa intensa, ha tornat a col·locar-se en el radar dels grans clubs europeus. El seu nomtorna a circular en els despatxos d'una entitat històrica que busca un canvi de rumb. Però de moment, tot es mou amb màxima discreció.

La proposta ja està en marxa. El club en qüestió busca un tècnic amb mentalitat ofensiva, bona gestió de vestidor, capacitat per formar joves talents… i experiència en equips amb pressió constant. Un perfil que encaixi amb l'exigència d'una institució acostumada a competir per tot. I hi ha un nom que, més enllà de la pausa que s'ha pres, encaixa a la perfecció amb aquest perfil.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Un llegat curt, però marcat

Xavi Hernández va assumir el comandament del FC Barcelona en un dels moments més delicats del club. Amb una plantilla descompensada, una situació financera límit i una afició dividida, l'exjugador va fer un pas endavant. El que va venir després va ser una reconstrucció accelerada, amb resultats que van sorprendre fins i tot els més escèptics.

En la seva primera temporada completa va aconseguir conquerir LaLiga amb solvència, retornant l'equip culé al més alt del campionat nacional. També va aixecar la Supercopa d'Espanya i, malgrat que els resultats a Europa van ser irregulars, va consolidar una identitat futbolística basada en la possessió, la pressió alta i l'aposta per jugadors joves.

| Xavi Hernandez, XCatalunya

Però no va ser una etapa exempta de dificultats. L'eliminació primerenca a la Champions i la caiguda a l'Europa League van generar dubtes, i la temporada següent, marcada per alts i baixos i lesions, va erosionar el suport institucional. Xavi va anunciar la seva sortida anticipada, al·legant que l'equip necessitava un nou impuls i que ell mateix necessitava parar. Una sortida que va deixar el vestidor tocat i l'afició dividida, però també amb reconeixement cap a la seva valentia i compromís.

Temps de pausa… o no

Des de llavors, Xavi ha mantingut un perfil baix. No ha volgut precipitar el seu retorn. Ha reiterat que la seva intenció és descansar, recuperar forces i analitzar bé el següent pas. Però també ha deixat clar que està obert a reptes estimulants, amb projectes sòlids i ambiciosos. I aquí és on ha entrat en joc un històric del continent.

Segons fonts properes, ja s'han produït els primers contactes. El club estaria disposat a adaptar-se a les seves exigències, i es parla fins i tot d'una llista de possibles fitxatges que el tècnic hauria proposat per modelar la plantilla al seu estil. El seu nom genera consens, tant pel que representa com per la seva projecció.

I encara que encara no hi ha confirmació oficial, tot apunta que, si accepta el desafiament, Xavi Hernández podria convertir-se en el pròxim entrenador de la Juventus.

L'equip que ha posat els seus ulls en Xavi no travessa el seu millor moment. Lluny de la glòria d'anys anteriors, acumula una temporada irregular: fora de la Champions League, eliminat a la copa nacional i amb una posició de lliga que compromet el seu accés a competicions europees. El joc ha perdut identitat, l'afició exigeix canvis i la directiva busca un cop d'efecte. En aquest context d'urgència, necessiten un entrenador capaç de reconstruir des de la base, recuperar la competitivitat i retornar l'ambició. I aquí és on el nom de Xavi Hernández ha guanyat força en silenci.