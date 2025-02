Marc Crosas parla clar i reparteix contra Pedrerol i el Real Madrid

L'ambient en l'entorn madridista ha tornat a agitar-se després de la polèmica generada per la derrota davant l'Espanyol. Diverses veus properes al club merengue han alçat la seva protesta, mentre que la directiva emetia un comunicat públic amb dures queixes sobre el rendiment arbitral. De seguida, la premsa afí es feia ressò d'aquestes reclamacions, generant un debat intens a les xarxes socials i en programes esportius.

En aquest encreuament de declaracions, Marc Crosas, exjugador de la pedrera blaugrana i molt actiu a Twitter, no ha dubtat a deixar clara la seva postura. A través de diversos tuits, l'ara analista va ser rotund en qualificar com a "vergonya aliena i cinisme" el comunicat oficial publicat per l'entitat presidida per Florentino Pérez. A més, també va mostrar la seva opinió sobre la intervenció de Josep Pedrerol, a qui va etiquetar amb un "Sensei" carregat d'ironia.

| DAZN

Els orígens de Crosas es remunten a la Masia, on va jugar 26 partits amb el filial i només 4 partits oficials amb el primer equip. Després de passar per diferents lligues, ha construït una imatge de comentarista amb un to directe i sense pèls a la llengua. En aquesta ocasió, ha utilitzat el seu compte personal per respondre al que considera un doble raser del madridisme quan se senten perjudicats en una jugada arbitral.

El famós comunicat del Real Madrid tenia com a eix central una acció en l'Espanyol-Real Madrid de dissabte, en què el conjunt blanc va reclamar una targeta vermella. Segons la seva versió, el col·legiat i el VAR van ignorar una entrada que, al seu parer, era mereixedora d'expulsió. Per a Crosas, la polèmica resulta contradictòria si es compara amb altres ocasions en què els aficionats merengues van minimitzar situacions similars.

Pedrerol, sensei

La publicació de "El Chiringuito" va aportar més espurna al foc, ja que el seu presentador habitual es va mostrar enfadat amb les suposades mancances del VAR en les jugades que van afectar els madridistes. L'exblaugrana no va trigar a respondre a un vídeo de Josep Pedrerol, utilitzant un qualificatiu que transmet amb sarcasme la seva opinió. Aquest "Pedrerol, Sensei" s'ha convertit en un lema que circula amb rapidesa entre els usuaris de Twitter, recollint milers de reaccions.

Des d'altres mitjans, s'ha recordat que el Real Madrid, com a institució, s'ha caracteritzat històricament pel seu famós "senyoriu". No obstant això, diversos analistes, inclòs Crosas, sostenen que la reacció després de la derrota davant l'Espanyol contrasta amb aquest discurs d'elegància i esportivitat. El català no es va amb eufemismes a l'hora de senyalar el "doble raser" de la caverna mediàtica, que ara es considera agraviada.

Aquests intercanvis reflecteixen una situació tensa cada vegada que el Madrid no obté resultats favorables. Mentrestant, l'afició es divideix entre aquells que veuen legitimitat en les queixes i aquells que creuen que el club blanc porta la crítica arbitral fins a un punt exagerat. Marc Crosas, per la seva banda, es manté ferm en la seva convicció que el madridisme "plora" quan no li surt tot de cara, i així ho ha manifestat públicament.