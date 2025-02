La Real Sociedad es marca un objectiu al Rayo Vallecano a l'estiu

La Real Societat mira de reüll a diversos futbolistes per reforçar la línia d'atac la pròxima temporada. Després de la possibilitat de perdre efectius clau, la directiva donostiarra considera urgent buscar un reemplaçament de garanties. Amb el mercat d'hivern ja tancat per a ells, des de la direcció esportiva comencen a treballar en la confecció de la plantilla de cara a la pròxima temporada.

I, en aquest ordre d'idees, i sabent la possibilitat de perdre jugadors de gran transcendència com Take Kubo, ja s'han començat a determinar alguns objectius. Per exemple, segons ha informat Fichajes.net, els donostiarres podrien estar estudiant el fitxatge d'Isi Palazón. Amb 30 anys, diversos d'ells en el futbol de primer nivell, es troba en una etapa de maduresa esportiva. Les seves xifres demostren la importància que té a Vallecas: 25 partits disputats aquesta temporada, en els quals ha signat 3 gols i 4 assistències.

| rayo vallecano

La Real Societat veu en el jugador ciezano una peça que encaixaria a la perfecció. La velocitat, el desbordament i l'alta capacitat de treball són senyes d'identitat que casen amb l'estil d'Imanol Alguacil. A més, el tècnic donostiarra valora la versatilitat del futbolista, capaç d'ocupar qualsevol de les bandes o fins i tot el mitjapunta.

Referent a Vallecas

Des de l'entorn del Rayo Vallecano, no es descarta una possible venda si arriba una proposta interessant, ja que l'atacant va signar la seva última renovació al maig de 2023, estenent el seu vincle fins a 2028. El club de Vallecas obtindria una important injecció econòmica en cas de traspassar un dels seus actius més cotitzats. No obstant això, la seva sortida suposaria un seriós contratemps per al conjunt madrileny, que perdria un autèntic referent al vestidor.

Pel que fa al seu historial, el jugador acumula 206 encontres amb la samarreta franjirroja, marcant 30 gols i repartint 22 assistències, segons reflecteixen les estadístiques oficials. La seva trajectòria l'ha portat a passar per equips com Villarreal CF C, Real Murcia i Ponferradina abans d'aterrar a Vallecas. El salt definitiu a la màxima competició va arribar a la temporada 2020/21, confirmant-se com un home clau per al projecte rayista.

El valor de mercat actual d'Isi se situa al voltant dels 4 milions d'euros, encara que en el seu moment va assolir una cotització de 12 milions, cosa que parla de la capacitat de creixement que ha demostrat. Per a la Real Societat, incorporar un jugador contrastat a LaLiga és una prioritat, sobretot si es concreta la sortida d'algun dels seus actuals atacants. Així, l'entitat confia a millorar el seu arsenal ofensiu de cara a futures competicions europees i al repte domèstic.