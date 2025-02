Les quatre sortides que García Pimienta ha demanat a Víctor Orta a l'estiu

Són temps de canvi al Sevilla; una nova temporada on els llocs europeus, de moment, queden lluny així ho requereix. La directiva, encapçalada per Víctor Orta, ha tancat diverses operacions aquest mes de gener, tant d'arribada com de sortida, intentant equilibrar la plantilla. Així i tot, García Pimienta considera que encara hi ha quatre futbolistes a la plantilla que no encaixen en els seus plans de futur i dels quals penjarà el cartell de 'transferible' a l'estiu.

En primer lloc, treu el nas Marcao, un central que amb prou feines ha pogut demostrar la seva vàlua al Ramón Sánchez Pizjuán. Quan va ser fitxat, es creia que es convertiria en un dels millors defensors de LaLiga EA Sports, però les lesions i el baix rendiment l'han empès a un segon pla. Amb 459 minuts en 10 partits aquest curs, la seva etapa sevillista no ha pogut ser més negativa, i no es descarta una venda que ajudi a alliberar massa salarial de cara al pròxim any.

| @sevillafc

Una altra de les peces descartades és Nianzou, un defensa jove que va arribar amb unes expectatives elevadíssimes després de passar per clubs capdavanters d'Europa, com el PSG i el Bayern. El seu perfil, ple de virtuts físiques i tècniques, no ha acabat de cristal·litzar a la capital hispalense. Amb 520 minuts repartits en només 6 encontres de lliga, no ha aconseguit oferir la solidesa defensiva esperada, i la paciència del cos tècnic s'ha esgotat.

Descartes també a la zona ofensiva

El tercer de la llista és Suso, un mitjapunta que, en el seu moment, va ser considerat una de les estrelles de la plantilla. Encara que va brillar durant cert període, ara acumula només 138 minuts en 6 partits de LaLiga i, a més, finalitza contracte aquest mateix juny. Les negociacions de renovació ni tan sols s'han plantejat, i ja és gairebé una realitat que sortirà gratis quan obri la finestra de transferències estival.

Finalment, es troba el cas de Peque un atacant jove, de qui s'esperava molt després de la seva exhibició a la categoria de plata. Fitxat per expressa petició del míster, compta amb 787 minuts en 16 aparicions, encara que el seu impacte no ha estat el desitjat. En no acabar d'adaptar-se a l'elit, el tècnic ha sol·licitat a Orta que estudiï possibles cessions per a la pròxima campanya.

Això sí, malgrat tot, García Pimienta ha acabat content amb la feina de la directiva durant el mercat d'aquest mes de gener. Han arribat jugadors que prometen molt nivell, com Rubén Vargas i Akor Adams. D'altra banda, altres jugadors han acabat la seva etapa com a futbolistes sevillistes. És el cas de Kelechi Iheanacho (cedit al Middlesbrough), Gonzalo Montiel (traspassat a River Plate), Pedro Ortiz (rescissió de contracte) i Valentín Barco (trencament del contracte de cessió).