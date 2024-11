Els vuit jugadors que Míchel recupera de cop per al Girona - Espanyol

per Pol Nadal

El Girona FC s'enfrontarà al RCD Espanyol el dissabte 23 de novembre a les 18:30h. Els amants del futbol trobaven a faltar ja el campionat domèstic després de l'aturada de seleccions. Els blanc-i-vermells ocupen la desena posició a la classificació, amb 18 punts, en 13 partits disputats. Els de Michel Sánchez han guanyat cinc partits, n'han empatat tres i han perdut cinc partits més. Setze gols a favor i disset en contra.

Els números no són com els de la temporada passada i és impossible que es tornin a repetir. De fet, els gironins acumulen ara les mateixes derrotes que en tota la temporada anterior. Les baixes de la plantilla en forma de sortides, més les baixes provisionals en forma de lesions, les culpables daquesta situació. A l'estiu coneixíem l'adéu de jugadors tan importants com Savinho, Artem Dovbyk, Aleix García, Yan Couto...

Durant molts partits, el míster també ha perdut jugadors tan importants com Bryan Gil, Yangel Herrera, Abel Ruiz, Misehouy, Danjuma, Portu... La infermeria ha estat plena durant moltes setmanes, però finalment Michel respisa tranquil.

Ho explica el periodista esportiu, Nil Solà. "El Girona RECUPERA Tsygankov, Ivan Martín, Asprilla, Francès, Jhon Solis, Joan Carles, Danjuma i Krejci pel derbi de matí a Montilivi.

| Girona FC, XCatalunya

Afegeix després que l'entrenador madrileny somriu i que cada vegada són menys els jugadors que estan de baixa mèdica: “Míchel somriu. El Girona FC recupera pràcticament un onze titular sencer. Demà contra l’Espanyol a Montilivi les baixes seran NOMÉS Yángel, Portu, Abel i Misehouy.

Onze de luxe contra el RCD Espanyol

Amb la recuperació dels lesionats, més els futbolistes que ja s'havien recuperat les jornades anteriors, Michel podrà formar un onze de luxe contra els de Cornellà. El tècnic recupera jugadors a totes les línies del camp, començant pel porter suplent Juan Carlos. Alexandre Francès i Krejci a la defensa. Jhon Solís, Ivan Martín, al centre del camp. Danjuma, Tsygankov i Asprilla a la davantera.

El RCD Espanyol ocupa la divuitena posició a la classificació, en zona de descens. Els de Manolo González, després de dotze partits disputats, només han estat capaços de guanyar tres. Han empatat en un altre i n'han perdut en vuit. Són el segon equip més golejat (amb 22 gols) per darrere del Real Valladolid (amb 25 gols). Aquest mèrit el comparteixen amb Alabès, UD Las Palmas i Real Celta de Vigo, que també han encaixat 22 gols.