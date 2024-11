Llegenda de l'Atlètic de Madrid a punt de fitxar pel Deportivo de la Coruña

El Deportivo de la Corunya no va arrencar aquesta temporada de la millor manera. Després d'un inici complicat, l'equip gallec es va veure sumit als llocs de descens. Davant d'aquesta situació, la directiva va decidir actuar i va acomiadar Imanol Idiakez com a entrenador. Buscant un canvi significatiu, el Depor va explorar diverses opcions per a la seva banqueta, considerant tècnics amb renom i experiència que poguessin liderar un projecte de reconstrucció.

Un dels noms que més va sorprendre va ser el de Fernando Torres, actual tècnic del filial de l'Atlètic de Madrid. Segons ha informat Relevo, el Depor va intentar fins a tres vegades convèncer l'exfutbolista perquè assumís el repte de dirigir l'equip. Tot i això, Torres ha rebutjat la proposta, ja que està enfocat en el seu treball al filial matalasser i té el somni d'algun dia entrenar el primer equip de l'Atlètic de Madrid.

| ATM

Des que va iniciar la seva etapa com a primer entrenador el 2022, Torres ha mostrat un gran compromís amb el club on es va formar i va triomfar com a jugador. Va començar com a tècnic del Juvenil A i, després de demostrar la seva vàlua, va ser ascendit aquest any al filial de l'Atlètic de Madrid. Sota el comandament, l'equip ocupa la quarta posició del grup 2 de Primera Federació, en llocs de playoff d'ascens a Segona Divisió. Aquest exercici reflecteix el potencial de Fernando Torres com a tècnic i la seva capacitat per liderar projectes ambiciosos.

El Deportivo de la Corunya, conscient del talent d''El Niño', estava disposat a fer un esforç excepcional per incorporar-lo. Fins i tot van proposar una cessió de drets, acollint-se a la normativa que permet que un entrenador passi d'una categoria inferior a una superior a la mateixa temporada. Tot i això, tant el tècnic com l'Atlètic de Madrid van rebutjar l'oferta, deixant clar que Torres és una aposta de futur per a la banqueta matalasser.

La connexió de Torres amb Galícia i el seu passat davant del Depor

Curiosament, Fernando Torres té arrels gallegues, ja que el seu pare va néixer a Galícia. Durant la seva etapa com a jugador, es va enfrontar al Depor en 15 ocasions, totes vestint la samarreta de l'Atlètic de Madrid. En aquests matxs, va aconseguir sis victòries, quatre empats i cinc derrotes, a més d'anotar un gol. Aquesta connexió feia encara més atractiu el possible fitxatge, però el tècnic va optar per romandre en el projecte actual.

Després de la negativa de Torres, el Deportivo de la Corunya va decidir mirar cap a dins i apostar per Óscar Gilsanz, entrenador del filial. Gilsanz va assumir el desafiament de dirigir el primer equip amb l'objectiu de revertir la delicada situació del club a la Segona Divisió. Tot i que no era la primera opció, el coneixement del club i la seva experiència amb els joves talents el converteixen en una elecció lògica per liderar aquest nou capítol.

D'altra banda, el rebuig de Fernando Torres a aquesta oferta deixa clar que el compromís amb l'Atlètic de Madrid és absolut. A més, demostra que el seu enfocament és continuar creixent com a tècnic dins de l'estructura blanc-i-vermella, amb la mirada posada en algun dia dirigir el primer equip.