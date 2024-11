Ha sonat per al Barça però Diego Simeone el vol gratis a l'Atlètic de Madrid

L'Atlètic de Madrid no passa el millor moment aquesta temporada. Tot i que l'equip de Cholo Simeone es manté competitiu, encara no aconsegueix convèncer del tot. Els matalassers necessiten reforços per enfortir certes posicions i assolir el nivell que l'afició espera. Per això, el mercat hivernal es perfila com una oportunitat clau per millorar la plantilla.

Un dels noms que ha començat a sonar amb força a l'entorn blanc-i-vermell és el d'Enzo Fernández, migcampista del Chelsea. Aquest jugador, campió del món amb Argentina, no està vivint la seva millor etapa a la Premier League. Tot i la seva enorme qualitat, el seu protagonisme al Chelsea ha disminuït, cosa que obre una finestra d'oportunitat per a altres equips.

| @chelseafc

L'interès de l'Atlètic de Madrid a Enzo Fernández, avançat per El Nacional, no és casualitat. Des de fa setmanes, el Cholo Simeone busca un migcampista que aporti equilibri i creativitat al centre del camp. L'equip ja va intentar fitxar Álex Baena, però el jugador va rebutjar l'oferta. Ara, la mirada del tècnic argentí es dirigeix cap al seu compatriota, Enzo Fernández.

El migcampista va arribar al Chelsea el gener del 2023 per una xifra rècord de 121 milions d'euros. Tot i això, el seu rendiment no ha complert les expectatives i ha disputat només el 60% dels minuts a la Premier League aquesta temporada. Aquesta situació, sumada al seu contracte fins al 2032, complica una possible transferència definitiva. Per això, l'Atlètic de Madrid preveu sol·licitar la cessió com una solució més viable.

Relació entre l'Atlètic i el Chelsea

Les bones relacions entre l'Atlètic de Madrid i el Chelsea podrien facilitar una negociació. Per al club anglès, cedir a Enzo Fernández representaria una oportunitat de revalorar-ho en un entorn competitiu com LaLiga. Per la seva banda, els matalassers veurien reforçada una posició clau sense comprometre's a una compra immediata.

Un dels grans atractius per a Enzo Fernández és la quantitat de compatriotes argentins que militen a l'Atlètic. Ángel Correa, Rodrigo de Paul, Nahuel Molina, Juan Musso, i el mateix Cholo Simeone, així com el seu fill, crearien un ambient familiar que podria ser determinant perquè el jugador accepti el repte. A més, Julián Álvarez, amic proper d'Enzo, també podria exercir influència en la decisió.

És important destacar que l'interès per Enzo Fernández no és exclusiu de l'Atlètic de Madrid. Al mercat d'estiu passat, el Barça també el va contemplar com una opció per reforçar el migcamp. Tot i això, la situació econòmica del club català i el seu enfocament en altres prioritats van fer que no avancessin en la negociació.