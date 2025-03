El va voler el Barça, no va sortir i ara el demana Simeone per a l'Atlètic de Madrid

En el futbol, les oportunitats de vegades arriben en el moment menys esperat. I quan un jove talent espanyol comença a consolidar-se en una lliga tan exigent com l'espanyola, els grans clubs no tarden a tornar a fixar-se en ell. Aquesta és la situació que viu actualment un dels extrems més desequilibrants del campionat, que després d'estar en l'òrbita del Barça mesos enrere, podria acabar ara a l'Atlètic de Madrid a petició expressa de Simeone.

Fa només uns mesos, el seu nom sonava amb força als passadissos del Camp Nou. El FC Barcelona, necessitat d'extrems elèctrics capaços de trencar línies, va valorar seriosament el seu fitxatge. No obstant això, l'operació no va arribar a bon port i Bryan Zaragoza va acabar sortint de Granada en direcció a Alemanya. El Bayern de Munic va apostar pel seu talent, invertint 12 milions d'euros i cedint-lo de seguida al Granada CF.

| @brryann10

Però el recorregut no es va aturar aquí. A l'estiu passat, va ser novament cedit, aquesta vegada a Osasuna, on ha començat a consolidar-se com una peça important en els esquemes de Vicente Moreno. Les seves actuacions a Pamplona no han passat desapercebudes.

Números que parlen per si sols

Malgrat unes molèsties físiques que l'han mantingut al marge en les últimes setmanes, l'atacant ha disputat 21 partits a LaLiga, sumant 1 gol i 5 assistències en un total de 1.447 minuts. Més enllà de les xifres, la seva capacitat de desbordament, regat i pressió després de pèrdua han estat claus per a Osasuna en diversos trams de la temporada.

El seu nivell va ser tan convincent que va entrar en una de les convocatòries de la selecció espanyola durant aquesta campanya. Luis de la Fuente va decidir incloure'l pel seu perfil diferent, encara que en l'última llista no va poder estar a causa dels seus problemes físics. La confiança en el seu potencial és total.

Un estil que encaixa amb Simeone

Diego Pablo Simeone busca aquest tipus de jugadors. El tècnic argentí, que ha construït un equip cada vegada més ofensiu, necessita extrems capaços de trencar línies en l'un contra un. En aquest context, Bryan Zaragoza és un dels noms que es contemplen als despatxos del Metropolitano, segons confirmen des de Fichajes.net.

Amb només 23 anys, ha demostrat personalitat, talent i una projecció que no ha passat desapercebuda per a la direcció esportiva de l'Atlètic de Madrid. Els matalassers contemplen la seva incorporació com a cessió, seguint un model similar al d'altres fitxatges recents.

El futur del futbolista continua estant en mans del Bayern de Munic, que encara el veu com un actiu valuós. La cessió a Osasuna va ser vista com una oportunitat de fogueig, però una possible segona etapa a Espanya, ara en un club Champions com l'Atlètic, podria ser vista amb bons ulls per part del club alemany.

Però tant el préstec com el traspàs són opcions valorades pels directius colchoneros, que saben que el Bayern és sempre un os dur de rosegar en les negociacions. En qualsevol d'elles.