El jugador del Racing de Santander que interessa a diversos equips de Primera

El Racing de Santander travessa un dels seus moments més il·lusionants en les últimes temporades. L'equip dirigit per José Alberto López s'ha consolidat a la zona alta de la classificació i, després de la seva recent victòria davant el Tenerife, somia amb fer real el somni de l'ascens. El bon fer dels santanderins ha provocat, d'altra banda, que alguns noms propis comencin a sonar amb força al radar de diversos clubs de Primera Divisió.

L'última jornada a El Sardinero va ser un clar exemple del caràcter del Racing. Tot i començar perdent davant el Tenerife, l'equip càntabre va saber aprofitar l'expulsió de César per capgirar el marcador. El gol de l'empat de Karrikaburu i, sobretot, el gol d'Andrés Martín en els últims minuts van desfermar la bogeria a les grades.

| Racing de Santander

Amb aquesta victòria, el Racing segueix molt viu en la lluita per l'ascens i comença a consolidar-se com una de les sorpreses més agradables d'aquesta Segona Divisió. Però més enllà dels resultats, hi ha un jugador que està cridant poderosament l'atenció per la seva regularitat, talent i pes en el joc ofensiu de l'equip.

El jugador clau: estadístiques que l'avalen

Parlem d'Andrés Martín, un futbolista que ha disputat 31 dels 32 partits possibles en aquesta campanya 2024/25. La seva presència en l'onze inicial és gairebé inamovible, amb una quota del 91 % de titularitats i un 85 % de minuts jugats. Però el més destacat és el seu impacte en els gols: ha sumat 13 gols i 12 assistències, la qual cosa es tradueix en una participació directa en el 50 % dels gols del Racing.

A més, el futbolista d'Aguadulce es troba actualment en un moment d'àmplia producció. Sense anar més lluny, en els últims cinc enfrontaments, ha anotat 3 gols i ha repartit 4 assistències. El seu estat de forma és immillorable.

La seva trajectòria està marcada per una sèrie de moviments estratègics que han acabat per explotar aquesta temporada. Format al Córdoba CF, va ser traspassat el 2019 al Rayo Vallecano per 2,5 milions d'euros. Des de llavors, ha anat alternant cessions; primer al CD Tenerife i després, en la temporada anterior, al Racing, que després va acabar quedant-se'l en propietat a l'estiu.

La inversió de dos milions d'euros, doncs, pot catalogar-se ja com una de les més encertades en el marc de la divisió de plata del futbol espanyol. Andrés Martín és una referència absoluta en els atacs del Racing, com ha anat demostrant al llarg del curs. Un jugador desequilibrant i diferencial.

Interès de Primera? Els clubs ja estan atents

Amb aquests números i el seu pes en el joc del Racing, no és d'estranyar que diversos clubs de Primera Divisió ja estiguin seguint la seva evolució molt de prop. Des d'Estadio Deportivo asseguren que hi ha interès real de, almenys, tres equips del primer esglaó del futbol espanyol.

La seva versatilitat ofensiva, capacitat d'assistir i el seu instint golejador el converteixen en una peça molt cobejada per a qualsevol plantilla que busqui dinamisme en l'últim terç del camp.