Apareix un altre candidat a la porteria de l'Espanyol si se'n va Joan Garcia

El futur d'una de les grans promeses sota pals del futbol espanyol podria donar un gir inesperat en les pròximes setmanes. Diversos clubs europeus han posat els seus ulls en un jove porter que ha brillat per la seva regularitat, reflexos felins i maduresa impròpia de la seva edat. El seu rendiment ha estat tan notable que alguns gegants del continent estarien disposats a executar la seva clàusula de rescissió de seguida. Però mentre uns es preparen per endur-se'l, altres ja estudien com omplir el seu buit.

Joan García ha irromput amb força en el futbol professional i ha demostrat que pot ser l'hereu natural de la porteria de l'Espanyol. No obstant això, la seva espectacular progressió ha despertat l'interès d'equips com l'Arsenal, el FC Barcelona o l'Atlético de Madrid. Aquests clubs veuen en ell un porter modern, amb bon joc de peus i capacitat per decidir partits des de la porteria. En especial, el conjunt londinenc busca una figura jove i de present immediat per reforçar una zona que ha generat dubtes en la seva plantilla.

| RCD Espanyol

Ledesma, el relleu

Encara que l'Espanyol no contempla desprendre's del seu porter titular, la realitat del mercat és implacable. Si algun club paga la seva clàusula, poc podran fer des de la directiva perica. En aquest escenari, el club ja comença a explorar opcions que assegurin un reemplaçament de garanties. I un dels noms que ha començat a sonar amb força és el de Jeremías "Conan" Ledesma. Així ho assegura una informació de Fichajes.net.

Conan Ledesma no és un desconegut en el futbol espanyol. El porter argentí va ser peça clau en el Cadis durant diverses temporades, acumulant 138 partits a LaLiga i protagonitzant actuacions decisives. Durant la seva estada al club gadità, Ledesma va deixar una empremta inesborrable, aturant fins a 43 penals o jugades clau que van salvar punts per al seu equip. El seu rendiment constant i el seu lideratge a l'àrea li van valer el respecte de rivals i aficionats.

| Cádiz CF, FootyRenders

La seva història amb el Cadis va començar a l'agost de 2020, quan va arribar des de Rosario Central. Després d'una cessió inicial, el club espanyol va pagar 1,8 milions per quedar-se amb els seus serveis de forma definitiva. Després de diverses campanyes d'èxit, al juliol de 2024 va ser traspassat a River Plate per 2,6 milions d'euros. No obstant això, la seva aventura a l'Argentina no ha estat com esperava. Malgrat mantenir el seu valor de mercat (estimat en 5 milions), Ledesma no ha tingut el protagonisme desitjat i estaria disposat a tornar a una lliga que coneix a la perfecció.

Oportunitat per a l'Espanyol i desig de reivindicació

L'operació per portar Ledesma de tornada podria ser vista com una jugada estratègica. Als seus 31 anys, el porter argentí té l'experiència necessària per assumir el repte de protegir l'arc blanc-i-blau en cas que Joan García emprengui una nova aventura. A més, la seva adaptació prèvia a LaLiga li dona un avantatge sobre altres possibles candidats que no coneixen el campionat espanyol.

Mentre l'Espanyol es manté atent al mercat i a les decisions que puguin prendre les seves estrelles, Ledesma espera una trucada que el torni a l'escenari on ja va demostrar que pot ser determinant. Als despatxos del RCDE Stadium ja es valora el seu perfil com a opció real i fiable.