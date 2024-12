Vol venir al Sevilla a l'hivern: García Pimienta s'ho pensa

El Sevilla FC es troba en plena planificació del mercat d'hivern. Els baixos números de Kelechi Iheanacho han obligat el club a buscar un nou davanter. El nigerià, fitxat l'estiu passat amb grans expectatives, ha decebut amb el seu rendiment. Ara, la direcció esportiva liderada per Víctor Orta treballa en un reforç que permeti millorar l'eficàcia ofensiva de l'equip.

Entre els objectius del Sevilla destaca un nom: Olávio Vieira dos Santos Júnior, conegut com Juninho. El davanter brasiler, de 28 anys, milita actualment al Qarabag de l'Azerbaidjan. Juninho acumula deu gols i tres assistències en el que va de temporada, xifres que avalen la seva candidatura com el pròxim ariet sevillista.

Juninho es va mostrar entusiasmat amb la possibilitat de recalar al Sevilla. Segons declaracions del seu entrenador, Gurban Gurbanov, el brasiler va demanar no jugar l'últim partit del Qarabag. “Es va alegrar molt quan va sentir la notícia. Agraeixo la seva sinceritat”, va afirmar el tècnic azerbaidjanès després de l'encontre contra el Shamakhi.

El futbolista considera que fer el salt al club de Nervión seria un pas endavant en la seva carrera. Aquest entusiasme ha facilitat les negociacions entre el seu entorn i Víctor Orta, que ja té un acord personal amb el jugador. No obstant això, el Qarabag exigeix cinc milions d'euros pel traspàs, mentre que el Sevilla, de moment, ofereix una mica més de tres milions.

Els números de Juninho impressionen Orta i García Pimienta

La trajectòria recent de Juninho avala la seva qualitat com a davanter. La temporada passada, va anotar 31 gols en 50 partits, incloent-hi totes les competicions. Aquest any, encara que la seva xifra és més modesta, destaca pels sis gols marcats en la fase prèvia de la Champions League.

| @fkqarabagh

L'interès del Sevilla en Juninho ha estat aprovat per l'entrenador García Pimienta, qui busca un perfil que aporti dinamisme i eficàcia en l'atac. Juninho pot ocupar diferents rols ofensius, cosa que el converteix en una opció versàtil per a l'equip. Encara que les converses avancen, l'acord definitiu encara no està tancat. El Qarabag confia en obtenir el màxim rendiment econòmic pel seu golejador. Mentrestant, el Sevilla segueix ferm en no pagar més del que considera just, però no descarta augmentar lleugerament la seva oferta per tancar l'operació.

La possible arribada de Juninho comportaria la sortida d'Iheanacho. El davanter nigerià no ha complert amb les expectatives, cosa que ha portat el club a buscar-li un destí en el mercat d'hivern. La seva marxa obriria espai salarial i esportiu per al brasiler. Amb el mercat d'hivern a punt d'obrir-se, la directiva del Sevilla s'enfronta a dies clau per tancar el fitxatge. Juninho, per la seva banda, està decidit a unir-se a l'equip i ja ha demostrat el seu interès al Qarabag. García Pimienta, mentrestant, segueix avaluant com encaixaria el brasiler en el seu esquema tàctic.