Quiere venir al Sevilla en invierno: García Pimienta se lo piensa

El Sevilla FC se encuentra en plena planificación del mercado invernal. Los bajos números de Kelechi Iheanacho han obligado al club a buscar un nuevo delantero. El nigeriano, fichado el pasado verano con grandes expectativas, ha decepcionado con su rendimiento. Ahora, la dirección deportiva liderada por Víctor Orta trabaja en un refuerzo que permita mejorar la eficacia ofensiva del equipo.

Entre los objetivos del Sevilla destaca un nombre: Olávio Vieira dos Santos Júnior, conocido como Juninho. El delantero brasileño, de 28 años, milita actualmente en el Qarabag de Azerbaiyán. Juninho acumula diez goles y tres asistencias en lo que va de temporada, cifras que avalan su candidatura como el próximo ariete sevillista.

Juninho se mostró entusiasmado con la posibilidad de recalar en el Sevilla. Según declaraciones de su entrenador, Gurban Gurbanov, el brasileño pidió no jugar el último partido del Qarabag. “Se alegró mucho cuando escuchó la noticia. Agradezco su sinceridad”, afirmó el técnico azerbaiyano tras el encuentro contra el Shamakhi.

El futbolista considera que dar el salto al club de Nervión sería un paso adelante en su carrera. Este entusiasmo ha facilitado las negociaciones entre su entorno y Víctor Orta, que ya tiene un acuerdo personal con el jugador. Sin embargo, el Qarabag exige cinco millones de euros por el traspaso, mientras que el Sevilla, de momento, ofrece algo más de tres millones.

Los números de Juninho impresionan a Orta y García Pimienta

La trayectoria reciente de Juninho avala su calidad como delantero. En la pasada temporada, anotó 31 goles en 50 partidos, incluyendo todas las competiciones. Este año, aunque su cifra es más modesta, destaca por los seis tantos marcados en la fase previa de la Champions League.

| @fkqarabagh

El interés del Sevilla en Juninho ha sido aprobado por el entrenador García Pimienta, quien busca un perfil que aporte dinamismo y eficacia en el ataque. Juninho puede ocupar diferentes roles ofensivos, lo que lo convierte en una opción versátil para el equipo. Aunque las conversaciones avanzan, el acuerdo definitivo aún no está cerrado. El Qarabag confía en obtener el máximo rendimiento económico por su goleador. Mientras tanto, el Sevilla sigue firme en no pagar más de lo que considera justo, pero no descarta aumentar ligeramente su oferta para cerrar la operación.

La posible llegada de Juninho llevaría aparejada la salida de Iheanacho. El delantero nigeriano no ha cumplido con las expectativas, lo que ha llevado al club a buscarle un destino en el mercado invernal. Su marcha abriría espacio salarial y deportivo para el brasileño. Con el mercado invernal a punto de abrirse, la directiva del Sevilla se enfrenta a días clave para cerrar el fichaje. Juninho, por su parte, está decidido a unirse al equipo y ya ha demostrado su interés al Qarabag. García Pimienta, mientras tanto, sigue evaluando cómo encajaría el brasileño en su esquema táctico.