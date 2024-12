El Barça es fixa en una estrella de la Real Sociedad

La Real Sociedad s'ha consolidat com un equip que forma i potencia talents amb projecció internacional. En els últims anys, diversos dels seus jugadors han cridat l'atenció de grans clubs europeus. Sense anar més lluny, l'estiu passat van perdre Robin Le Normand i Mikel Merino, dos dels seus pilars més importants. Ara, un altre nom podria unir-se a la llista de pretendents: Igor Zubeldia.

El FC Barcelona, que en les últimes temporades ha mostrat interès en altres jugadors de la Real Sociedad, sembla haver girat la seva atenció cap a Zubeldia, segons ha promogut un rumor d'El Gol Digital. Encara que el club blaugrana porta anys darrere de Martin Zubimendi, el migcampista donostiarra ha estat inabastable a causa del seu elevat cost. Ara, el Barça podria estar estudiant la possibilitat de fitxar Igor Zubeldia, qui podria exercir un rol similar al d'Eric García.

Igor Zubeldia ha passat tota la seva carrera a la Real Sociedad, un equip en el qual també va completar gairebé tota la seva formació. La seva polivalència l'ha convertit en una peça fonamental per a Imanol Alguacil. Pot exercir com a central o com a migcampista defensiu, oferint sempre un rendiment sòlid. Fins a la data, ha disputat 279 partits oficials amb el club txuri-urdin.

Fa poc, Zubeldia va renovar el seu contracte amb la Real Sociedad fins al 2029, assegurant la seva continuïtat a llarg termini. La seva clàusula de rescissió és de 50 milions d'euros, un preu que protegeix el jugador de qualsevol sortida inesperada. Aquest vincle contractual reforça el seu compromís amb l'equip de Sant Sebastià i el posiciona com un possible 'one club man', un jugador que passa tota la seva carrera en un únic club.

L'interès del Barça, un moviment poc prioritari

El FC Barcelona, actualment sota les ordres de Hansi Flick, està buscant jugadors que reforcin la seva plantilla de cara al futur. No obstant això, l'interès en Igor Zubeldia no sembla ser una prioritat. Encara que el jugador encaixaria en el sistema del Barça per la seva polivalència i experiència, el club català té altres necessitats més urgents en altres posicions.

A més, els 50 milions d'euros de la clàusula de Zubeldia converteixen aquesta operació en poc probable. Per al Barça, que encara lluita per equilibrar les seves finances, aquesta xifra seria difícil d'assumir. Per aquesta raó, no s'espera que el club blaugrana faci un esforç significatiu per tancar el seu fitxatge.

De fet, cap altre gran mitjà proper a l'actualitat del Barça en particular o del futbol espanyol en general ha informat res sobre aquest suposat interès. Per això, es preveu que aquest rumor es convertirà en fum i desapareixerà en l'horitzó, com passa amb tants altres.