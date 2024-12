Oferta en ferm: El Betis vol un jugador del Barça que no compta per a Hansi Flick

En pocs dies obrirà el mercat hivernal de fitxatges, i els equips ja comencen a determinar objectius per reforçar les seves plantilles. Els clubs busquen corregir errors de la primera meitat de la temporada, ajustant posicions clau que necessiten més competitivitat.

El Real Betis podria estar estudiant sol·licitar la cessió de Pau Víctor, davanter que no compta amb la confiança de Hansi Flick, segons ha informat El Nacional. Aquest jove jugador va arribar al primer equip després d'una destacada pretemporada, en la qual va brillar com a pichichi. Va marcar gols clau davant rivals de la talla del Real Madrid i el Manchester City. No obstant això, el seu protagonisme ha desaparegut completament durant la competició oficial.

Amb tan sols 220 minuts distribuïts en 17 partits aquesta temporada, Pau Víctor és el davanter menys utilitzat de l'equip. Fins i tot Ferran Torres, que tampoc compta amb grans números, ha tingut més protagonisme que ell. De fet, de tots els jugadors amb fitxa del primer equip, tan sols Ansu Fati ha disputat menys minuts que ell en aquests primers mesos de competició. Òbviament, no entren en l'equació Ronald Araujo i Andreas Christensen, lesionats des del començament de campanya, ni Szczesny, que encara no ha debutat. Això ha desconcertat el seu entorn, que esperava que la confiança demostrada en pretemporada es traduís en oportunitats.

| FCB

El Betis, necessitat de reforços ofensius

El Real Betis, que no està tenint una temporada brillant, necessita reforçar la seva davantera. Els números dels actuals atacants de l'equip són discrets, i Manuel Pellegrini vol més pólvora en el seu atac. Vitor Roque porta 4 gols, el Chimy Ávila 2 i Bakambú no ha anotat a LaLiga. Sorprenentment, el màxim golejador de l'equip és el migcampista Giovani Lo Celso.

Davant aquesta situació, el Betis podria estar estudiant una oferta de cessió per Pau Víctor, esperant que el davanter català pugui aportar més contundència en la segona meitat de la temporada. Si es concreta la seva arribada, Pau Víctor seria el segon davanter cedit pel Barça a l'equip sevillà, juntament amb Vitor Roque.

| F.C. Barcelona

Pau Víctor, que encara és jove, necessita minuts per mantenir la seva progressió i no estancar-se. Al Barça, les possibilitats que la seva situació canviï són escasses, especialment amb la forta competència en la davantera. Amb jugadors com Robert Lewandowski i Ferran Torres en el seu estat de forma actual, sembla difícil que Pau Víctor pugui tenir un paper rellevant.

La cessió al Betis podria ser una solució ideal tant per al jugador com per a ambdós clubs. Al Benito Villamarín, Pau Víctor tindria l'oportunitat de demostrar la seva qualitat en un entorn menys competitiu que el Camp Nou, però amb grans aspiracions. No seria la primera vegada que el FC Barcelona i el Betis col·laboren en una operació similar. Exemples recents com els d'Ez Abde, Chadi Riad o Emerson Royal han consolidat una relació fluida entre ambdues directives. El cas de Pau Víctor seria l'últim capítol d'aquesta fructífera col·laboració.

Mentre s'ultimen els detalls, Pau Víctor podria estar davant una oportunitat clau en la seva carrera. Una cessió al Betis li permetria guanyar experiència en l'elit, mentre el club sevillà busca consolidar-se amb un nou impuls ofensiu. Tot està en mans de les negociacions i les pròximes setmanes seran crucials.