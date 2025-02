El vol fora: Manuel Pellegrini dona ordre al Betis perquè no continuï

per Iker Silvosa

El Real Betis travessa un moment delicat en la davantera, on algunes incorporacions no han ofert el rendiment esperat. L'entrenador, Manuel Pellegrini, ha manifestat el seu desig de realitzar canvis dràstics en la parcel·la ofensiva. Bona prova d'això ha estat la insistència mostrada durant el mercat d'hivern per fitxar un golejador que pugui aportar gols i regularitat.

En aquest context, un dels assenyalats per abandonar el club és Cédric Bakambu, qui va aterrar al Benito Villamarín carregat d'expectatives i amb el cartell de ser un dels millors artillers que havia passat per LaLiga EA Sports. Malgrat el seu historial de grans xifres al Villarreal, la seva aventura a la Xina i els seus passos per altres clubs europeus i asiàtics, el franco-congolès no ha pogut repetir aquell èxit a la capital andalusa. Els seus continus problemes físics, units a un rendiment discret, han sembrat dubtes sobre la conveniència de mantenir-lo a la plantilla.

A hores d'ara, Pellegrini té clar que Bakambu no encaixa en els seus plans i ja hauria transmès al jugador i a la directiva la seva intenció que es produeixi una sortida com més aviat millor, segons informa El Nacional. El club bètic, però, es troba amb un escull significatiu: l'escàs interès que el davanter suscita al mercat, donat el seu elevat salari i la seva edat propera als 34 anys. A més, el seu contracte s'estén fins al 2026, cosa que dificulta la possibilitat d'una rescissió amistosa o d'un traspàs a baix cost.

Esperances amb el Cucho

Un altre factor que ha intensificat la urgència de trobar-li un substitut va ser l'arribada del Cucho Hernández al mercat d'hivern. Pellegrini va moure els fils per reforçar la punta d'atac, conscient que no podia permetre's entrar a la segona meitat de la temporada amb un rendiment tan baix en la faceta golejadora. El mateix entrenador ha reiterat que els davanters que no compleixin amb les exigències del projecte han de fer les maletes.

La situació de Bakambu contrasta amb la trajectòria que va tenir en el passat. Els seus inicis al Bursaspor, la seva explosió al Villarreal i el milionari traspàs a la Superlliga xinesa van construir un currículum prometedor. No obstant això, el temps i les lesions han passat factura, impedint-li repetir aquells números. En la present campanya, les seves dades anotadores es consideren insuficients per a un club amb aspiracions de classificar-se a competicions europees.

El Betis haurà de lidiar ara amb un dilema financer i esportiu. Els dirigents, encapçalats per Manu Fajardo, busquen desprendre's d'un jugador amb una de les fitxes més altes de la plantilla i amb contracte de llarga durada. Mentrestant, el mateix atacant no sembla tenir pressa per marxar, a menys que rebi una oferta que satisfaci les seves pretensions econòmiques i esportives.

D'aquesta manera, doncs, la davantera es considera, de nou, com un dels punts calents en el pròxim mercat de fitxatges. Hauran de decidir també si prolonguen la cessió de Vitor Roque i què passa amb el Chimy Ávila.