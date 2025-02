L'únic preu que acceptarà l'Almería per Luis Suárez

L'UD Almeria afronta la recta final de la temporada amb la confiança reforçada després d'un mercat d'hivern en què va aconseguir retenir la seva principal estrella, Luis Suárez. L'equip andalús, que somia amb l'ascens a Primera, s'encomana a la pegada d'un davanter que està rendint per sobre de la mitjana a Segona. El seu nom s'ha convertit en el gran atractiu mediàtic en les últimes setmanes.

Des que va iniciar el curs, aquest atacant ha fet gala d'un olfacte golejador digne de l'elit. Amb una notable xifra de dianes a Segona, ha demostrat el seu valor no només en la competició regular, sinó també a la Copa. La seva actuació estel·lar davant el Sevilla, al qual va marcar tres gols en una eliminatòria de màxima exigència, va deixar en evidència que el seu nivell està molt per sobre.

Un futbolista capital en el club almerienc

El tècnic Rubi, conscient de la importància que té el futbolista per a les aspiracions de l'equip, s'ha mantingut molt ferm davant tots els rumors d'una possible sortida. L'entrenador va reconèixer que no sentia un temor real a perdre'l, convençut del compromís diari que el davanter ha mostrat. A més, en repetides ocasions, Rubi ha deixat clar que l'Almeria no vol debilitar-se en un moment tan decisiu de la temporada.

| UD Almería

L'interès d'altres clubs per fitxar aquest golejador no ha estat un secret. El seu rendiment, amb 18 gols a Segona divisió i 4 gols addicionals a la Copa, ha cridat l'atenció dels qui busquen un ‘9’ determinant. En l'últim dia del mercat d'hivern, Rubi va confirmar que l'Almeria havia rebut ofertes molt interessants, encara que no prou altes com per plantejar la venda del colombià.

La directiva del club andalús té molt clara la postura a seguir: qui desitgi contractar Luis Suárez haurà d'abonar una quantitat propera a la seva clàusula de rescissió. Aquesta xifra se situa al voltant dels 40 milions d'euros, una quantitat que es fa inusual per a un futbolista de Segona, però que reflecteix l'ambició de l'Almeria. Segons paraules de Rubi, aquesta era l'única manera de compensar la hipotètica marxa d'un jugador que, a més de gols, aporta lideratge fonamental al vestidor.

Un equip preparat per a l'ascens

Davant aquesta realitat, el mateix Rubi ha insistit que l'Almeria pot competir per tot amb la plantilla actual. No ha dubtat a esmentar peces clau com Arribas o Maximiano, que també han rebut mirades externes sense arribar a concretar-se cap traspàs. El missatge a la plantilla és clar: cal mantenir el nivell de lliurament que s'ha mostrat durant la remuntada en la classificació.

Amb el tancament del mercat i un vestidor conscient que aquests seran els efectius fins a final de curs, l'Almeria es prepara per assaltar la part alta de la taula. L'ascens a Primera s'ha convertit en el gran objectiu d'un equip que compta amb un dels davanters més decisius del moment. I si algun club europeu es planteja la idea de fitxar-lo a l'estiu, haurà de gratar-se la butxaca i acostar-se a aquest preu fixat de 40 milions d'euros.