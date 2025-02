Parla el dentista de Lamine Yamal: 'No li fa...'

La carrera meteòrica de Lamine Yamal genera una expectació enorme dins i fora del camp. Cada detall sobre la seva vida quotidiana desperta l'interès dels aficionats, que desitgen conèixer com es forja dia a dia la nova promesa culé. En aquest context, les últimes declaracions del seu dentista han cridat l'atenció de tothom.

Aquestes paraules arriben de la mà de Fernando Autrán, l'especialista que atén el jugador del planter del FC Barcelona i que recentment va ser entrevistat a Catalunya Ràdio. Durant la seva intervenció, va comentar alguns aspectes poc coneguts sobre el jove davanter, sempre des del màxim respecte al secret professional. Autrán va insinuar que a Lamine no li entusiasma massa la idea d'acudir a una revisió odontològica: "Diguem que no li fa gaire il·lusió".

El més curiós d'aquesta història es va produir en la vigília d'un dels partits més importants de la temporada. Amb el Clàssic davant el Reial Madrid a l'horitzó, va sorgir la iniciativa d'afegir un toc molt especial als aparells dentals del futbolista. Segons explica Autrán, tot va sorgir gràcies a 'TwoJeys'. Un dels fills del dentista és amic del futbolista i ho va ordir tot.

"Estaven veient un partit i van dir 'aviat és el Clàssic, estaria guapíssim posar-li uns brackets blaugrana amb els de TwoJeys'. I el meu fill, ni corto ni perezoso, li va dir 'Parlo amb el meu pare i veuràs com ho fem'. I així va ser", explicava Autrán a l'entrevista.

Brackets talismà per a Lamine

En un gest de creativitat, es van dissenyar uns brackets decorats amb estrelles que simbolitzaven l'orgull i la passió culé. Autrán revela que l'objectiu era que el jugador lluís aquest detall únicament durant el partit, retirant-lo l'endemà per a més comoditat.

El Clàssic, que es va disputar el passat 26 d'octubre, va acabar amb un resultat de somni per al conjunt blaugrana: 0-4 a favor del Barça. Lamine Yamal es va convertir en un dels protagonistes del xoc, anotant un gran gol i participant activament en la golejada. De fet, va celebrar la seva diana mostrant el seu nou look dental a càmera.

Fernando Autrán, a més, reconeix que van proporcionar al jugador un protector bucal per evitar danys en cas d'un cop de colze o un xoc inesperat. Però Lamine, rebel, va optar per no usar-lo durant el partit. Segons va explicar el dentista, el futbolista va confessar que va decidir no posar-se'l en l'últim moment, i res d'això es va veure en les retransmissions televisives.