Vinícius la torna a fer grossa i es guanya la bronca del Reial Madrid: la seva renovació, en suspens

El Real Madrid viu setmanes agitades fora del terreny de joc. Tot i que la plantilla segueix centrada en la seva fulla de ruta esportiva al Mundial, la veritat és que els despatxos del club han hagut d'atendre qüestions alienes a la gespa. Un simple moviment a les xarxes socials ha encès totes les alarmes a Valdebebas i ha obert un nou focus d'incertesa al voltant d'un dels futbolistes més determinants del projecte

Un canvi a Instagram que no passa desapercebut per als directius

Fa només uns dies, Vinicius va sorprendre propis i estranys amb un gest que no va trigar a fer-se viral. L'extrem brasiler va esborrar diverses fotos del seu perfil d'Instagram, incloent-hi aquelles en què apareixia vestint la samarreta del Real Madrid. La decisió no va agradar gens a la directiva blanca, que ràpidament es va posar en contacte amb l'entorn del jugador per demanar explicacions

Segons va revelar Josep Pedrerol a El Chiringuito, el club va voler saber els motius d'aquest gest tan cridaner: “El Real Madrid ha preguntat a l'entorn de Vinicius què estava passant. Els han comentat que és un tema de l'agència de comunicació que porta les xarxes socials de Vinicius. Diuen que de vegades treballen més amb la marca Real Madrid i altres vegades amb la marca pròpia”. L'explicació, però, no va acabar de convèncer tots els sectors del club, especialment per la repercussió que va tenir l'assumpte en mitjans i aficionats

En percebre la magnitud del rebombori, la reacció no es va fer esperar. Vinicius va tornar a posar com a foto de perfil una imatge seva amb la samarreta blanca, intentant rebaixar la tensió. Com va comentar Pedrerol, “han reculat perquè han vist que estava sent cridaner i que convidava a pensar qualsevol cosa, com si estigués dient-li adeu al Real Madrid”

Renovació en punt mort i la preocupació del club

La polèmica a les xarxes ha arribat en el pitjor moment possible. La renovació de Vinicius, que semblava un assumpte encarrilat des de fa mesos, es troba ara en un delicat compàs d'espera. Tot i que les negociacions han avançat i només resten detalls per a l'acord final, la situació s'ha refredat després dels últims episodis

Pedrerol va desvetllar que “queda algun serrell per tancar per acordar la renovació de Vinicius. Estava gairebé fet i gairebé arreglat, però van decidir resoldre-ho del tot a la tornada del Mundial de Clubs”. El club prefereix prendre's uns dies per polir certs matisos i, sobretot, per calmar els ànims després de l'episodi a Instagram. Tot i que la voluntat d'ambdues parts segueix sent la de prolongar el contracte, des de la directiva blanca hi ha inquietud per l'entorn del jugador i la seva manera de gestionar l'exposició pública

L'importància de la imatge i l'impacte al vestidor

Al Real Madrid saben que cada detall compta quan es tracta de figures de primer nivell. Vinicius és un actiu fonamental no només pel seu rendiment sobre la gespa, sinó també per la seva imatge global. Aquest tipus de gestos, encara que puguin semblar menors, s'analitzen amb lupa a la capital. Encara més en un vestidor on la competència i els egos estan sempre a flor de pell, i on qualsevol signe de desafecció pot tenir conseqüències en la convivència diària

A les portes d'una temporada plena de reptes i amb el mercat de fitxatges sempre a l'aguait, el Real Madrid no vol sorpreses desagradables. Per això la prioritat és tancar la renovació com més aviat millor i evitar noves polèmiques que puguin enterbolir l'ambient al voltant del brasiler