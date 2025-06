Segueix la festa a Oviedo: Primer fitxatge decidit per al seu retorn a Primera

L'ambient a Oviedo segueix en estat d'eufòria. La ciutat sencera no ha deixat de celebrar des que l'equip va aconseguir l'anhelat ascens a LaLiga EA Sports, un retorn esperat durant dècades per una afició que mai va perdre l'esperança. Els carrers, els bars i cada racó blau respiren alegria. Però si alguna cosa demostra el club carbayó és que cada pas es fa amb cura, tradició i una clara mirada al futur. L'últim acte, ple de simbolisme, ho ha deixat ben clar.

Presentació de la samarreta i un fitxatge que il·lusiona l'afició

La façana de l'històric Teatre Campoamor es va convertir ahir a la nit en l'epicentre de l'oviedisme. El club va escollir aquest escenari emblemàtic per desvetllar la samarreta que acompanyarà el Real Oviedo en el seu retorn a Primera. L'elàstica, sota el lema “Blau d'història, daurat de glòria”, representa molt més que un simple uniforme. Aquest any, el club celebra el seu centenari i la samarreta ret homenatge al seu passat, incloent-hi detalls daurats fins i tot a l'escut, una aposta estètica que connecta amb els grans èxits de l'entitat.

Tanmateix, el club tenia preparada una sorpresa més. Enmig de la presentació, la notícia més esperada: l'anunci del primer fitxatge per a la temporada del centenari. L'encarregat de lluir per primera vegada la nova equipació va ser Brandon Domingues, l'extrem francès que arriba després de signar una excel·lent campanya al futbol hongarès.

| Real Oviedo

Brandon Domingues, primer reforç carbayó per somiar a Primera

El Real Oviedo va tancar l'acord amb el Debrecen VSC per incorporar Brandon Domingues fins al juny de 2028. El futbolista, nascut a Grenoble fa 25 anys, ha demostrat ser un jugador desequilibrant, especialment després de la seva última temporada a la lliga hongaresa, on va anotar 12 gols i va signar 3 assistències en 31 partits. Aquesta xifra no ha passat desapercebuda per a la direcció esportiva blava, que buscava precisament reforçar la banda amb dinamisme i gol.

Format al Troyes, Domingues té experiència internacional i capacitat per adaptar-se a diferents sistemes. El nou fitxatge, que ja ha superat el reconeixement mèdic, va ser presentat com la gran sorpresa de la nit, arrencant aplaudiments i expectació entre els seguidors. “Brandon Domingues arriba per aportar desequilibri, verticalitat i una dosi de gol imprescindible a la màxima categoria”, assenyalen fonts del club.

Una samarreta d'aniversari i una plantilla en construcció

La samarreta del centenari estarà disponible per als aficionats durant la primera quinzena de juliol. El club vol que tota la ciutat vesteixi de blau i or en el retorn a l'elit, amb descomptes especials per als abonats. L'expectació per fer-se amb l'elàstica és màxima, en un any on cada detall compta per reforçar la connexió entre l'equip i la seva gent.

Mentrestant, la plantilla segueix en construcció. El fitxatge de Domingues és només el primer pas d'un mercat que es preveu mogut a la capital asturiana. L'objectiu és clar: consolidar l'Oviedo a Primera i evitar els errors d'ascensos passats. Les converses amb altres reforços avancen i no es descarten més novetats abans que comenci la pretemporada.

L'afició carbayona afronta aquest nou cicle amb il·lusió, però també amb la maduresa que dona l'experiència. El centenari i el retorn a la màxima categoria han retornat l'esperança a un club que no es conforma amb ser una comparsa. El fitxatge de Brandon Domingues simbolitza el punt de partida per a un projecte que vol assentar-se entre els grans i escriure un nou capítol de glòria.