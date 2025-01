Vinicius s'encara amb Pablo Maffeo i Carlo Ancelotti li crida l'atenció: 'Ets...'

El Real Madrid va aconseguir el seu pas a la final de la Supercopa d'Espanya en imposar-se per 3-0 al Real Mallorca en la segona semifinal disputada aquest dijous. El conjunt blanc va dominar el partit i va acabar segellant el triomf amb un gol de Jude Bellingham al minut 63, un gol en pròpia porta de Martin Valjent en el descompte i un darrer gol de Rodrygo al 90+5’. Tot i la gran actuació coral, la polèmica no va faltar. Vinicius Júnior, de nou, va acaparar titulars pel seu enèsim enfrontament amb un rival; en aquesta ocasió, Pablo Maffeo va tornar a ser el blanc de les seves provocacions.

La història entre Vinicius i Maffeo arrenca temps enrere, ja que el lateral del Mallorca ha estat, en diverses ocasions, un autèntic malson per al brasiler. Aquesta vegada, l'enfrontament va començar aviat, quan en els primers compassos del partit, el col·legiat va haver d'intervenir després d'una suposada acció de Vinicius, que va fregar el coll de Maffeo. El contacte va semblar lleu, però el jugador bermelló va reclamar l'acció amb vehemència, encenent els ànims de tots dos. L'intercanvi de paraules va anar pujant de to, fins al punt de necessitar un altre avís de l'àrbitre per calmar els ànims.

La cosa no va acabar aquí. Les càmeres de Movistar van captar una situació poc edificant després que Jude Bellingham anotés l'1-0 per al Real Madrid. Vinicius, lluny de celebrar-ho amb els seus companys, es va dirigir a Maffeo deixant anar un “Ets malíssim. Te'n vas a casa! Vas a casa!” amb gestos de burla. El brasiler, que fa tot just una setmana havia protagonitzat una altra polèmica a Mestalla després d'una targeta vermella per una agressió a Dimitrievski, tornava a mostrar-se calent i desafiador.

L'enèsima de Vinicius

El que va venir després resulta gairebé tan cridaner: Carlo Ancelotti va intervenir per demanar-li al '7' que aturés les seves provocacions i seguís centrat en el joc. “Què? No he fet res!”, va respondre Vinicius amb un to que va evidenciar el seu malestar i poca disposició a baixar els decibels. El tècnic italià, que sol ser comprensiu amb les reaccions de la seva estrella, no va dissimular el seu disgust davant l'actitud de l'atacant. Tot i que en públic Ancelotti l'ha defensat i ha demanat protecció arbitral per a ell, les càmeres van mostrar que la paciència de l'entrenador també té un límit.

L'episodi, que se suma a diversos que Vinicius ha protagonitzat durant la temporada, treu a la palestra el debat sobre la seva conducta. D'una banda, es reconeix la necessitat de protegir-lo davant entrades dures i provocacions rivals; d'altra banda, creix la sensació que el propi atacant provoca i intenta desesperar els seus contrincants sense necessitat. Fins i tot Ancelotti, un dels defensors més ferms del brasiler, va semblar fart a la banqueta, arribant a increpar-lo.

D'aquesta manera, el Real Madrid afronta la final de la Supercopa sense majors complicacions esportives (victòria solvent contra el Mallorca) però amb una nova polèmica en l'entorn de Vinicius. La seva qualitat i potencial són inqüestionables, però el brasiler haurà de reflexionar si aquest tipus de conductes afavoreixen el seu equip o, al contrari, acaben generant un desgast innecessari. Mentrestant, a la casa blanca esperen que Vini es centri en el purament futbolístic i sigui aquest jugador desequilibrant que resulta fonamental per aspirar a títols.