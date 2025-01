Sentenciats: 2 jugadors de l'Espanyol se n'aniran al gener, Manolo González dona l'OK

L'RCD Espanyol viu un moment delicat en l'àmbit esportiu i econòmic. Situat en zona de descens —actualment 18è amb 15 punts— i amb un límit salarial molt compromès, el club perico necessita alliberar massa salarial per poder fitxar en aquest mercat d'hivern. Tal com s'ha advertit des de la direcció financera, “no hi ha marge per fer operacions” si no s'efectuen abans algunes sortides. Davant aquest panorama, i segons ha pogut confirmar AS, dos noms han emergit en la rampa de sortida: Pere Milla i Salvi.

Pere Milla, sense protagonisme i amb pretendents

El davanter ilerdenc (nascut el 23/09/1992) va arribar a l'Espanyol el passat 15 d'agost de 2023, procedent de l'Elche, en un traspàs valorat en 3 milions d'euros. Va signar fins al juny de 2027, però el seu impacte com a blanc-i-blau no ha estat l'esperat. Aquesta temporada, Milla ha participat en 10 encontres oficials (8 de LaLiga i 2 de Copa del Rei), acumulant 325 minuts totals, amb un balanç de 0 gols en el campionat de lliga i 1 diana en el torneig coper. Amb només 222 minuts en Lliga i 103 en la Copa, és un dels menys utilitzats per Manolo González.

El seu valor de mercat actual, segons l'última revisió, se situa en 1,5 milions d'euros, molt lluny dels 3 milions que va pagar el club català a l'estiu. En la graella de candidats a abandonar l'RCDE Stadium, Milla encapçala la llista a causa del nul protagonisme que li concedeix l'entrenador i per l'interès que podria despertar en altres conjunts de Primera o fins i tot de la categoria de plata. De fet, s'ha parlat d'Osasuna i d'un parell de clubs de LaLiga Hypermotion, encara que sense res sòlid confirmat.

Salvi, l'altra peça ‘descartada’

Un altre futbolista amb les hores comptades és Salvi Sánchez (30/03/1991), extrem dret que es va incorporar a l'Espanyol el 19 d'agost de 2023, en una operació amb el Rayo Vallecano que va rondar els 700.000 de cost per als pericos. El seu contracte finalitza el 30 de juny de 2025, però la seva aportació a l'equip també ha estat molt reduïda: no ha disputat ni un sol minut en LaLiga, i tan sols 56 minuts en 1 encontre de Copa del Rei. El seu valor de mercat, de 900.000 euros, reflecteix la davallada experimentada en els últims anys, després d'assolir els 2,8 milions el 2021.

Malgrat que en el seu dia va arribar per aportar profunditat per la banda dreta, Salvi no ha convençut Manolo González, qui prefereix altres variants ofensives. Les necessitats d'alliberar fitxes i rebaixar el topall salarial conviden a que s'escolti qualsevol proposta per l'atacant, que manté cert cartell en Segona Divisió. A més, si se'n va ara a l'hivern, l'Espanyol evitaria deixar-lo marxar gratis a l'estiu.

| RCDE

El pla de l'Espanyol per sobreviure

Tant l'afició com el mateix Manolo González són conscients que l'equip requereix un revulsiu immediat per sortir del pou. No obstant això, tal com va confirmar Joan Fitó en la Junta d'Accionistes, l'única via perquè arribin nous reforços passa per realitzar traspassos o rescindir cessions abans del 31 de gener. Pere Milla i Salvi es perfilen com les peces més prescindibles per a la direcció esportiva, donades les seves poques aparicions i el relatiu interès que generen en el mercat.

El full de ruta de l'Espanyol contempla, en cas de concretar-se aquestes sortides, reinvertir part dels diners —o de l'espai salarial alliberat— en, com a mínim, un reforç d'atac i un altre per a la zona de creació. Això sí, si finalment obté ofertes per Milla i Salvi, el club només podrà destinar un percentatge del que ingressi a fitxar, a causa de la normativa de LaLiga. Opcions com cessions a baix cost o incorporacions d'agents lliures amb sous assumibles prenen pes en la planificació perica.