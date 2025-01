Gir de 180 graus al Granada CF: L'oferta per Uzuni

La situació de Myrto Uzuni al Granada acaba de donar un gir inesperat. El màxim golejador del quadre nassarita, amb 14 gols en els 18 partits de la present temporada a Segona divisió, està en el punt de mira d'un club de la Major League Soccer, l'Austin FC, que hauria manifestat la seva disposició a pagar la clàusula de rescissió de l'albanès, rebaixada a 12 milions d'euros després del descens de l'equip a LaLiga Hypermotion. Fins ara, la postura de l'entitat blanc-i-vermella passava per mantenir a tota costa un davanter que està sent determinant, però l'interès des dels Estats Units podria fer canviar els plans de totes les parts.

Uzuni, de 29 anys, va aterrar a l'estadi de Los Cármenes en el mercat d'hivern de la temporada 2021/22, procedent del Ferencváros hongarès, en una operació valorada en 3,5 milions d'euros. Des de la seva arribada, l'atacant s'ha convertit en peça clau del conjunt andalús, assolint ja un total de 49 gols en 106 encontres amb l'elàstica nassarita. Malgrat el seu rendiment excel·lent —va marcar 11 dianes en la campanya del descens i 23 més la temporada passada, amb 5 assistències—, la directiva no ha aconseguit segellar una millora salarial que el jugador considera merescuda.

Segons el diari Ideal Granada, porta diverses setmanes negociant amb la directiva per a una revisió del seu contracte, vigent fins al 30 de juny de 2026, i que contempla una clàusula de 25 milions si l'equip milita a Primera, però reduïda a 12 milions després del descens. Aquesta última dada resulta molt temptador per a clubs forans amb múscul financer, com és el cas de l'Austin FC. L'interès de la MLS ha descentrat el futbolista, que, segons afirmen fonts internes del club, es troba menys focalitzat en el dia a dia, conscient de l'oportunitat que podria suposar un canvi d'aires a l'hivern.

| Granada CF

Una baixa transcendental

El Granada, que actualment lluita en els llocs alts de la classificació de Segona per aconseguir el retorn immediat a LaLiga, no es planteja una venda tret que rebi una proposta convincent que activi la clàusula. Per a un equip que necessita gol i que troba en Uzuni la seva referència ofensiva, la marxa de l'internacional albanès seria un cop dur. El tècnic Fran Escribá depèn enormement de les seves aportacions per assaltar l'ascens, i des de la planta noble del Nou Los Cármenes veurien amb molt mals ulls perdre'l a mitjan curs.

En qualsevol cas, la realitat financera del club, sumant el descens i la necessitat de quadrar comptes, obre la porta a qualsevol escenari en el mercat d'hivern. Amb la MLS cada vegada més seductora per als jugadors europeus, la proposta de l'Austin FC sedueix Uzuni amb un salari competitiu i un contracte a llarg termini, a més de la possibilitat de brillar en un campionat en plena expansió. El Granada, per la seva banda, es manté ferm en exigir els 12 milions estipulats en la clàusula, conscient que, de cedir en aquest punt, obtindria escàs benefici per un actiu que va costar 3,5 milions però que s'ha revaloritzat fins a un valor de mercat de 5 milions segons l'última revisió —va arribar a estar taxat en 10 milions al març de 2024—.

L'afició nassarita espera per saber si el ‘9’ continuarà marcant gols amb l'elàstica blanc-i-vermella o, per contra, farà les maletes rumb a la lliga nord-americana. El que és segur és que l'interès de l'Austin FC suposa un seriós condicionant enmig de la temporada, just quan el Granada més necessita els gols d'Uzuni per assentar la seva candidatura a l'ascens. El gir de 180 graus no es materialitzarà a no ser que es desemborsin els 12 milions de la clàusula, però el simple fet que hagi sorgit aquesta possibilitat ja encén les alarmes en el si del club. Si la proposta es formalitza i Uzuni decideix acceptar, la decisió podria quedar pràcticament en mans del mateix Granada… i de la seva fermesa a l'hora de retenir el seu màxim artiller.