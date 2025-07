Jota Jordi enfonsa Florentino Pérez després del 4-0 del PSG al Reial Madrid

El PSG de Luis Enrique ha arrasat a semifinals amb un 4-0 que ha deixat el conjunt blanc completament noquejat, en un dels pitjors partits del cicle de Xabi Alonso. La tan esperada conquesta del setè títol de la temporada —el somiat “septete”— s'ha esvaït de la manera més dolorosa, i les xarxes no han trigat a reaccionar.

Un dels més contundents ha estat Jota Jordi. El tertulià d'El Chiringuito i confés barcelonista ha aprofitat l'ocasió per llançar una de les seves clàssiques punxes al madridisme. “Felicitats pel SEPTETE amb Mbappé”, ha escrit irònicament al seu compte de X.

De septete… res de res

Des de l'arribada de Mbappé al club blanc, la premsa afí i gran part de l'afició somiaven amb un domini absolut, amb una plantilla de somni capaç de guanyar-ho tot. La paraula “septete” es va convertir en mantra, gairebé en promesa. Però la realitat ha estat una altra de ben diferent.

| XCatalunya, El Chiringuito, Real Madrid TV

Des de l'arribada del davanter francès, el Madrid ha acumulat decepcions: va caure a la Copa del Rei, no va guanyar la Lliga, es va acomiadar aviat de la Champions i ara, quan semblava tenir el camí lliure per conquerir el Mundial de Clubs, ha estat aixafat pel seu botxí: el PSG. El mateix equip que va ser casa seva durant anys.

Un bany de realitat al MetLife Stadium

El partit va ser un desastre des de l'inici. Les baixes en defensa —Huijsen sancionat, Trent lesionat— van obligar Xabi Alonso a improvisar. Asensio va entrar com a central i va cometre un error infantil al primer minut, que va regalar el primer gol al PSG. Poc després, Rüdiger faria un altre obsequi que Dembélé transformaria en el segon.

| Canva

Amb tot just deu minuts disputats, el Madrid ja perdia 2-0. I encara faltaven dos gols més que segellarien la golejada final. El PSG va jugar a plaer. Vitinha, Zaire-Emery, Nuno Mendes, Dembélé... tots van brillar en un equip que va pressionar, combinar, colpejar i desbordar sense pietat.

Luis Enrique, qüestionat en el seu dia per fitxar sense grans noms, ha construït un equip temible. Ja ho ha guanyat tot aquesta temporada i està a punt de tancar un any perfecte, una cosa que el Real Madrid només va poder imaginar.

El fitxatge més mediàtic, sense títols

El cas de Mbappé resulta simbòlic. El seu fitxatge va suposar una victòria institucional per a Florentino Pérez, una operació estratègica després d'anys d'intents fallits. Però des que el francès vesteix de blanc, el balanç és decebedor. No només no ha estat decisiu en els partits grans, sinó que l'equip no ha conquerit cap gran títol.

Mbappé, lluny de brillar, ha quedat eclipsat per la pressió i la manca d'un sistema que el potenciï. Jota Jordi ha encertat de ple utilitzant la ironia del “septete” com a dard. No només pel cop esportiu, sinó pel que representa en l'imaginari blanc: la promesa incomplerta d'una hegemonia que mai va arribar.

I ara què?

El Real Madrid tanca la seva temporada amb més ombres que llums. Modric i Lucas Vázquez es van acomiadar del club enmig del caos, Courtois va salvar la dignitat sota pals, i Valverde va ser l'únic que va donar la cara. Però això no n'hi ha prou. Xabi Alonso té molta feina per davant.

I mentre el vestidor intenta assimilar el cop, el madridisme no pot evitar mirar les xarxes… i veure Jota Jordi celebrant, com si fos un títol culer, el final de la temporada blanca: “Felicitats pel SEPTETE amb Mbappé”. Irònic, cruel… i difícil de rebatre.