Vinicius ho torna a fer: Perd els papers i Rüdiger el salva de l'expulsió

A Vinicius Junior ja el tenim profundament calat. Nosaltres i també els futbolistes, especialment els rivals, que ja han trobat la manera de treure de polleguera l'atacant brasiler. I ha tornat a resultar evident aquesta tarda al Benito Villamarín, on el '7' merengue no ha aconseguit ser gens determinant amb la pilota als seus peus.

Des del principi del xoc s'ha vist un Vinicius certament incòmode, sense ser capaç d'entrar en joc i ser diferencial, com sol passar amb regularitat. En diverses ocasions les càmeres l'han enfocat intercanviant impressions amb Carlo Ancelotti, però al final res s'ha pogut fer per injectar el seu habitual verí esportiu. El que sí que ha aparegut ha estat el seu habitual rostre polèmic.

I és que tot s'ha embolicat a partir del minut 86', just quan el Real Madrid millor es trobava i més amenaçava amb tornar la igualada en l'electrònic. En una ofensiva blanca, Aitor Rubial acaba rebent un cop de Vinicius. El brasiler ho ha considerat exagerat i li ha recriminat l'actitud al jugador, així com ha protestat a l'àrbitre.

De centenari... amarg

D'aquestes paraules destinades al trencilla ha nascut l'amonestació que ha rebut el jove atacant de l'elenc de la Castellana. Una acció totalment aïllada que no ha fet més que acabar de desconnectar l'equip dirigit per Carletto. Però la cosa no ha quedat aquí. En el servei de cantonada posterior a aquesta acció, ha tornat a produir-se una batussa amb, de nou, Vinicius no només implicat, sinó també protagonista.

Aquesta vegada se les veia amb Marc Bartra, l'impertèrrit defensa exculé que ha fet un partit excel·lent manejant el cotarro en la parcel·la defensiva. Tant han pujat les revolucions de Vinicius, malgrat tenir groga, que Rüdiger ha hagut d'acudir al duel de la contesa per deixar-la en taules. L'alemany ha hagut d'apartar el seu company d'equip, ja que quedar-se amb deu en aquell moment no es presentava com una opció interessant.

Sigui com sigui, al final Vinicius ha tornat a lliurar-se i no ha rebut una segona amonestació que hauria suposat la segona expulsió des que va arribar al Real Madrid. Sigui com sigui, el que és evident és que el jugador no sembla estar aprenent la lliçó i la seva actitud es repeteix setmana rere setmana. És la setena amonestació per al brasiler en el que portem de temporada. Un episodi més, doncs, en l'etern show de Vinicius, que ha tornat a sortir-se amb la seva. A més, el d'avui era el seu partit 300 amb l'equip blanc.