Riqui Puig podria fer les maletes: El vol un equip de la Lliga i no és el Barça

El futbol és un cicle en constant moviment, i els jugadors busquen sempre el millor escenari per demostrar el seu talent. Mentre alguns troben el seu lloc en clubs on poden consolidar-se, altres han de canviar d'aires per recuperar la seva millor versió. En els últims anys, la Major League Soccer ha estat una opció atractiva per a futbolistes que busquen minuts i estabilitat, però en alguns casos, la possibilitat de tornar a Europa segueix latent.

Riqui Puig, qui en el seu dia va ser una de les grans promeses de La Masia, ha trobat en Los Angeles Galaxy el protagonisme que li va faltar al FC Barcelona. Des de la seva arribada al conjunt nord-americà el 2022, el migcampista ha estat peça clau en l'equip, acumulant 82 partits, 29 gols i 20 assistències. El seu estil de joc basat en la possessió i la creativitat encaixa perfectament en la lliga nord-americana, però el seu futur podria estar novament a LaLiga.

Segons ha informat Fichajes.net, el Villarreal ha posat els seus ulls en el talentós migcampista i valora seriosament la possibilitat d'incorporar-lo a la seva plantilla. El club groc, conegut per la seva aposta per jugadors amb bon tracte de pilota i gran capacitat associativa, considera que Puig podria ser un reforç ideal per al seu centre del camp. La seva visió de joc i dinamisme encaixen amb la filosofia de l'equip, que busca mantenir la seva competitivitat a la part alta de la taula i en competicions europees.

Una segona oportunitat a LaLiga

Als seus 25 anys, Puig encara té molt marge de creixement i tornar a l'elit del futbol espanyol podria representar el salt de qualitat que necessita en la seva carrera. Durant el seu pas per la MLS, ha demostrat maduresa i lideratge, però tornar a un entorn més exigent com LaLiga podria posar a prova el seu veritable sostre futbolístic. A més, l'oportunitat de disputar tornejos europeus amb el Villarreal seria un gran incentiu per a ell.

El jugador mai ha amagat el seu desig de triomfar a Europa, i el seu possible retorn a Espanya podria ser l'ocasió perfecta per demostrar que continua sent un migcampista de nivell. El Villarreal, per la seva banda, haurà d'avaluar si està disposat a realitzar una inversió pel seu traspàs o si tractaria d'aconseguir-lo mitjançant una cessió, atès que Riqui té contracte en vigor amb Los Angeles Galaxy i és una peça fonamental en l'equip nord-americà.

Negociacions en marxa

El club castellonenc ja ha començat a estudiar la viabilitat de l'operació. Encara que no hi ha una oferta formal sobre la taula, l'interès és real i les converses podrien intensificar-se en les pròximes setmanes. Tot dependrà de les condicions econòmiques i de la voluntat del jugador de tornar a Espanya.

En qualsevol cas, l'opció de veure Riqui Puig de nou a LaLiga està sobre la taula. En els pròxims mesos, es definirà el seu futur, però el que és segur és que el seu nom continuarà sonant amb força en el mercat de fitxatges. Serà el Villarreal el seu nou destí? El temps ho dirà.