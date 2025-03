Vinicius lo vuelve a hacer: Pierde los papeles y Rüdiger le salva de la expulsión

A Vinicius Junior ya le tenemos profundamente calado. Nosotros y también los futbolistas, en especial los rivales, quienes ya han encontrado la forma de sacar de juicio al atacante brasileño. Y ha vuelto a resultar evidente esta tarde en el Benito Villamarín, donde el '7' merengue no ha logrado ser nada determinante con el balón en sus pies.

Desde el principio del choque se ha visto a un Vinicius ciertamente incómodo, sin ser capaz de entrar en juego y ser diferencial, como suele ocurrir con regularidad. En varias ocasiones las cámaras le han enfocado intercambiando impresiones con Carlo Ancelotti, pero al final nada se ha podido hacer para inyectar su habitual veneno deportivo. El que sí ha aparecido ha sido su habitual rostro polémico.

Y es que todo se ha liado a partir del minuto 86', justo cuando el Real Madrid mejor se encontraba y más amenazaba con devolver la igualada en el electrónico. En una ofensiva blanca, Aitor Rubial termina recibiendo un empujón de Vinicius. El brasileño lo ha considerado exagerado y le ha recriminado la actitud al jugador, así como le ha protestado al colegiado.

De centenario... amargo

De esas palabras destinadas al trencilla ha nacido la amonestación que ha recibido el joven atacante del elenco de la Castellana. Una acción totalmente aislada que no ha hecho más que terminar de desconectar al equipo dirigido por Carletto. Pero la cosa no ha quedado aquí. En el saque de esquina posterior a esta acción, ha vuelto a producirse una trifulca con, de nuevo, Vinicius no solo implicada, sino también protagonista.

Esta vez se las veía con Marc Bartra, el impertérrito zaguero exculé que se ha marcado un sobresaliente partido manejando el cotarro en la parcela defensiva. Tanto han subido las revoluciones de Vinicius, pese a tener amarilla, que Rüdiger ha tenido que acudir al duelo de la contienda para dejarla en tablas. El alemán ha tenido que apartar a su compañero de equipo, pues quedarse con diez en ese momento no se antojaba como una opción interesante.

Sea como sea, al final Vinicius ha vuelto a librarse y no ha recibido una segunda amonestación que hubiera supuesto la segunda expulsión desde que llegó al Real Madrid. Sea como sea, lo que es evidente es que el jugador no parece estar aprendiendo la lección y su actitud se repite semana tras semana. Es la séptima amonestación para el brasileño en lo que llevamos de temporada. Un episodio más, pues, en el eterno show de Vinicius, que ha vuelto a salirse con la suya. Además, el de hoy era su partido 300 con el equipo blanco.