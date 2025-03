Tomás Roncero esclata contra el Real Madrid a Twitter: 'No hem...'

per Iker Silvosa

No ha estat una nit gens senzilla per al Real Madrid. La visita al Benito Villamarín, com sempre passa, ja es preveia complexa d'entrada, ja que estem parlant d'un dels feus més hostils de tot el campionat de lliga espanyol. I, en efecte, es va complir la profecia.

I és que no podien haver començat millor les coses per als pupils de Carlo Ancelotti. En una combinació excel·lent, Brahim Díaz va avançar els blancs quan amb prou feines s'havien assolit els deu primers minuts de la cita. Però, a partir d'aquí, desaparició total.

El Real Betis va saber resistir a la temptació del baixó anímic després d'encaixar i va fer un pas endavant, convertint-se en amo i senyor del partit durant els 80 minuts restants. Tant va ser així que, de fet, van ser capaços de capgirar l'electrònic, primer amb un gol d'un Johnny Cardoso que ha signat un xoc excel·lent. Després Isco no va fallar des del punt fatídic en un penal provocat pel joveníssim Jesús Rodríguez, que també va mostrar un nivell excel·lent.

I malgrat aquests dos cops propiciats pel Real Betis, el Real Madrid seguia sense despertar. Encara que en els últims minuts va tenir algun que altre acostament a l'arc rival, la veritat és que tots ells van ser molt subtils. La derrota és més que merescuda pel que hem vist durant tot el transcurs del partit al Benito Villamarín.

Aquesta mateixa sensació d'autocrítica la té Tomás Roncero. El subdirector de l'AS i col·laborador d'El Chiringuito ha publicat un tuit en què evidencia les seves sensacions sobre el xoc. "Des del 0-1 el Madrid es va fer la migdiada. No hem jugat a res després del gol de Brahim", resava el periodista.

Oportunitat d'or per al Barça

Amb aquest nou ensopec del Real Madrid, el Barça té una gran oportunitat per donar un cop sobre la taula en la batalla pel campionat domèstic. Un triomf en el duel de demà davant la Real Sociedad suposaria fer un pas endavant i distanciar-se en tres punts dels merengues. De fet, un triomf de l'Atlético de Madrid en la seva respectiva cita posaria segons els colchoneros.

D'altra banda, si l'Athletic Club, rival de l'Atlético aquesta nit, aconsegueix vèncer, es ficaria de ple en la batalla per LaLiga, ja que estaria a tan sols tres punts del Madrid. Amb tot, el Real Madrid ha signat la seva segona derrota en les últimes cinc jornades de lliga, de les quals només ha aconseguit vèncer una.